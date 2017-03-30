Анаболики, гормоны и ряд других субстанций вошли в антидопинговый документ кабмина РФ
МОСКВА, 30 марта. /ТАСС/. Анаболические агенты, гормоны и модуляторы метаболизма, а также ряд других субстанций вместе с запретом на манипуляцию с кровью и генный допинг вошли в перечень, утвержденный антидопинговым постановлением правительства РФ. Документ опубликован на сайте кабмина.
«В перечень включены: запрещенные субстанции, в том числе анаболические агенты, пептидные гормоны, факторы роста и миметики, гормоны и модуляторы метаболизма; запрещенные методы, в том числе манипуляции с кровью и ее компонентами, химические и физические манипуляции и генный допинг», — говорится на сайте правительства РФ.
Перечень утвержден во исполнение принятого в ноябре прошлого года закона, которым введена уголовная ответственность за склонение спортсмена к использованию запрещенных субстанций и методов в спорте.
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