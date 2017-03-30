Анаболики, гормоны и ряд других субстанций вошли в антидопинговый документ кабмина РФ

«В перечень включены: запрещенные субстанции, в том числе анаболические агенты, пептидные гормоны, факторы роста и миметики, гормоны и модуляторы метаболизма; запрещенные методы, в том числе манипуляции с кровью и ее компонентами, химические и физические манипуляции и генный допинг», — говорится на сайте правительства РФ.

Перечень утвержден во исполнение принятого в ноябре прошлого года закона, которым введена уголовная ответственность за склонение спортсмена к использованию запрещенных субстанций и методов в спорте.