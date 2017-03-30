Медведев подписал «антидопинговое» постановление о недопустимых субстанциях в спорте
ГОРКИ, 30 марта. /ТАСС/.
Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев сообщил, что подписал «антидопинговое» постановление, утверждающее перечень субстанций, которые запрещены к использованию в спорте. Об этом он заявил на заседании правительства.
«Я подписал постановление, которое утверждает перечень субстанций и методов, которые запрещены для использования в спорте. Речь идет о допинге и недобросовестной конкуренции, о ситуациях, когда спортсмена склоняют к использованию запрещенных веществ, манипулируют анализами крови, проводят нелегальные химические действия, генный допинг», — сказал Медведев.
В перечень постановления вошли анаболики, гормоны, факторы роста и миметики, модуляторы метаболизма.
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