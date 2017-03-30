Медведев подписал «антидопинговое» постановление о недопустимых субстанциях в спорте

МОСКВА, 29 марта. /ТАСС/. Заместитель президента Международной шахматной федерации (FIDE) Георгос Макропулос в письме на имя президента организации Кирсана Илюмжинова заявил, что тот сам виноват в создавшейся скандальной ситуации, заявив несколько раз во время президентского совета в Афинах о собственном увольнении. Текст письма опубликован на официальном сайте организации.