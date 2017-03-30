В одном из районов Жамбылской области появится спортивный комплекс
В Жамбылской области продолжается строительство объектов спортивной инфраструктуры и здравоохранения. Новую амбулаторию и спортивный оздоровительный комплекс построят в Жуалынском и Кордайском районах, передает корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на
пресс-службу акима области.
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В райцентре Кордай Кордайского района построят
Всего в Жамбылской области имеется более двух тысяч объектов спортивной инфраструктуры. На развитие спорта в прошлом году было выделено 6,3 млрд. тенге. Количество людей, систематически занимающихся физкультурой и спортом, выросло на 26,7%, составив более 200 тыс. человек.
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