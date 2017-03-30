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30 марта 2017, 11:07 | Прочие | Sports.kz

В одном из районов Жамбылской области появится спортивный комплекс

В Жамбылской области продолжается строительство объектов спортивной инфраструктуры и здравоохранения. Новую амбулаторию и спортивный оздоровительный комплекс построят в Жуалынском и Кордайском районах, передает корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу акима области.

В Жамбылской области продолжается строительство объектов спортивной инфраструктуры и здравоохранения. Новую амбулаторию и спортивный оздоровительный комплекс построят в <span class=error>Жуалынском</span> и <span class=error>Кордайском</span> районах передает корреспондент <span class=error>МИА</span> Казинформ со ссылкой на <nobr>пресс-службу</nobr> <span class=error>акима</span> области. Увеличить
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В райцентре Кордай Кордайского района построят физкультурно-оздоровительный комплекс, предназначенный для всех желающих заниматься спортом. Проект современного спортивного комплекса на 320 мест оценивается в 431 млн. тенге. Сроки строительства — с 2017 по 2018 годы. Спорткомплекс станет фундаментом для развития массового и профессионального спорта в Кордайском районе, отметили в акимате.

Всего в Жамбылской области имеется более двух тысяч объектов спортивной инфраструктуры. На развитие спорта в прошлом году было выделено 6,3 млрд. тенге. Количество людей, систематически занимающихся физкультурой и спортом, выросло на 26,7%, составив более 200 тыс. человек.

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