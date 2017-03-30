В одном из районов Жамбылской области появится спортивный комплекс

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В райцентре Кордай Кордайского района построят физкультурно-оздоровительный комплекс, предназначенный для всех желающих заниматься спортом. Проект современного спортивного комплекса на 320 мест оценивается в 431 млн. тенге. Сроки строительства — с 2017 по 2018 годы. Спорткомплекс станет фундаментом для развития массового и профессионального спорта в Кордайском районе, отметили в акимате.

Всего в Жамбылской области имеется более двух тысяч объектов спортивной инфраструктуры. На развитие спорта в прошлом году было выделено 6,3 млрд. тенге. Количество людей, систематически занимающихся физкультурой и спортом, выросло на 26,7%, составив более 200 тыс. человек.