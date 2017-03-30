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30 марта 2017, 9:58 | Прочие | ТАСС

Грузия в 2017 году примет беспрецедентное для страны количество спортивных турниров

ТБИЛИСИ, 30 марта. /Корр. ТАСС Эка Мехузла/. Грузия примет 13 международных спортивных мероприятий в 2017 году в рамках правительственной программы Check in Georgia. Об этом журналистам в Тбилиси рассказал министр спорта и по делам молодежи Грузии Тариэл Хечикашвили.

В нынешнем году в Грузии пройдут: Гран-при по дзюдо (31 марта — 2 апреля), этап чемпионата мира по автогонкам серии TCR International (1—2 апреля), матч Кубка Дэвиса Грузия — Литва (7—9 апреля), чемпионат Европы по сумо (22—23 апреля), благотворительный пробег Wings for Life World Run (7 мая), чемпионат Европы по ушу (11—21 мая), чемпионат Европы по рафтингу (22—28 мая), чемпионат мира по регби среди сборных до 20 лет (31 мая — 18 июня), чемпионат Европы по фехтованию (11—17 июня), чемпионат Европы по футболу среди сборных до 19 лет (2—15 июля), чемпионат Европы по гандболу среди молодежных сборных (8—21 августа), Кубок мира по шахматам (2—28 сентября) и финальный этап чемпионата Европы по гандболу среди женщин (21—25 сентября).

«Подобная активность беспрецедентна в спортивной истории Грузии. Это указывает на то, что наша страна занимает достойное место на карте мирового спорта, что содействует как развитию спорта и развитию профессиональных навыков спортсменов, так и росту узнаваемости Грузии», — заявил министр.

Хечикашвили отметил, что целью всех предстоящих мероприятий и турниров является привлечение большего количества гостей в Грузию. По его словам, только в рамках вышеуказанных мероприятий страна ожидает множества гостей из 70 стран мира.

«И что самое главное, наши болельщики смогут увидеть действующих и будущих спортивных звезд мирового уровня в Грузии и получить удовольствие от их игрового класса», — сказал министр.

Заместитель министра экономики и устойчивого развития Грузии Кетеван Бочоришвили отметила, что правительственная программа Check in Georgia имеет комплексную нагрузку с точки зрения роста туризма. По ее словам, эта программа содействует росту и развитию в Грузии делового, спортивного и культурного туризма и сыграет серьезную роль в продлении туристического сезона в Грузии. «В 2017 году в рамках программы Check in Georgia запланирован целый ряд масштабных мероприятий, которые объемлют как культуру, так и спорт и деловой туризм. Спорт — это то направление, которое создает стране позитивный имидж, т. к. ассоциируется со здоровым образом жизни», — сказала Бочоришвили.
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