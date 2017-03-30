Грузия в 2017 году примет беспрецедентное для страны количество спортивных турниров
ТБИЛИСИ, 30 марта. /Корр. ТАСС Эка Мехузла/. Грузия примет 13 международных спортивных мероприятий в 2017 году в рамках правительственной программы Check in Georgia. Об этом журналистам в Тбилиси рассказал министр спорта и по делам молодежи Грузии Тариэл Хечикашвили.
В нынешнем году в Грузии пройдут:
«Подобная активность беспрецедентна в спортивной истории Грузии. Это указывает на то, что наша страна занимает достойное место на карте мирового спорта, что содействует как развитию спорта и развитию профессиональных навыков спортсменов, так и росту узнаваемости Грузии», — заявил министр.
Хечикашвили отметил, что целью всех предстоящих мероприятий и турниров является привлечение большего количества гостей в Грузию. По его словам, только в рамках вышеуказанных мероприятий страна ожидает множества гостей из 70 стран мира.
«И что самое главное, наши болельщики смогут увидеть действующих и будущих спортивных звезд мирового уровня в Грузии и получить удовольствие от их игрового класса», — сказал министр.
Заместитель министра экономики и устойчивого развития Грузии Кетеван Бочоришвили отметила, что правительственная программа Check in Georgia имеет комплексную нагрузку с точки зрения роста туризма. По ее словам, эта программа содействует росту и развитию в Грузии делового, спортивного и культурного туризма и сыграет серьезную роль в продлении туристического сезона в Грузии. «В 2017 году в рамках программы Check in Georgia запланирован целый ряд масштабных мероприятий, которые объемлют как культуру, так и спорт и деловой туризм. Спорт — это то направление, которое создает стране позитивный имидж, т. к. ассоциируется со здоровым образом жизни», — сказала Бочоришвили.
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