Грузия в 2017 году примет беспрецедентное для страны количество спортивных турниров

В нынешнем году в Грузии пройдут: Гран-при по дзюдо (31 марта — 2 апреля), этап чемпионата мира по автогонкам серии TCR International ( 1—2 апреля ), матч Кубка Дэвиса Грузия — Литва ( 7—9 апреля ), чемпионат Европы по сумо ( 22—23 апреля ), благотворительный пробег Wings for Life World Run (7 мая), чемпионат Европы по ушу ( 11—21 мая ), чемпионат Европы по рафтингу ( 22—28 мая ), чемпионат мира по регби среди сборных до 20 лет (31 мая — 18 июня), чемпионат Европы по фехтованию ( 11—17 июня ), чемпионат Европы по футболу среди сборных до 19 лет ( 2—15 июля ), чемпионат Европы по гандболу среди молодежных сборных ( 8—21 августа ), Кубок мира по шахматам ( 2—28 сентября ) и финальный этап чемпионата Европы по гандболу среди женщин ( 21—25 сентября ).

«Подобная активность беспрецедентна в спортивной истории Грузии. Это указывает на то, что наша страна занимает достойное место на карте мирового спорта, что содействует как развитию спорта и развитию профессиональных навыков спортсменов, так и росту узнаваемости Грузии», — заявил министр.

Хечикашвили отметил, что целью всех предстоящих мероприятий и турниров является привлечение большего количества гостей в Грузию. По его словам, только в рамках вышеуказанных мероприятий страна ожидает множества гостей из 70 стран мира.

«И что самое главное, наши болельщики смогут увидеть действующих и будущих спортивных звезд мирового уровня в Грузии и получить удовольствие от их игрового класса», — сказал министр.

Заместитель министра экономики и устойчивого развития Грузии Кетеван Бочоришвили отметила, что правительственная программа Check in Georgia имеет комплексную нагрузку с точки зрения роста туризма. По ее словам, эта программа содействует росту и развитию в Грузии делового, спортивного и культурного туризма и сыграет серьезную роль в продлении туристического сезона в Грузии. «В 2017 году в рамках программы Check in Georgia запланирован целый ряд масштабных мероприятий, которые объемлют как культуру, так и спорт и деловой туризм. Спорт — это то направление, которое создает стране позитивный имидж, т. к. ассоциируется со здоровым образом жизни», — сказала Бочоришвили.