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29 марта 2017, 11:21 | Прочие | Sports.kz

В Казахстане предложили поднять зарплату учителям физкультуры

В депутатском запросе к премьер-министру, прозвучавшем на пленарном заседании Мажилиса Парламента РК, депутат Берик Дюсембинов посетовал на неорганизованность отдыха детей в Казахстане, передает корреспондент Zakon.kz.

В депутатском запросе к <nobr>премьер-министру</nobr> прозвучавшем на пленарном заседании <span class=error>Мажилиса</span> Парламента РК депутат <span class=error>Берик</span> Дюсембинов посетовал на неорганизованность отдыха детей в Казахстане передает корреспондент Zakon.kz. Увеличить
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«Согласно официальной статистике 80% выпускников учебных заведений имеют патологию здоровья. Также есть среди детей страдающие наркоманией и алкоголизмом. Эта проблема возникает из-за неорганизации досуга молодежи. Сегодня, по имеющимся данным, только 30% школьников занимаются спортом. В развитых странах этот процент составляет 70%», — сказал он.

По его мнению, для борьбы с вредными привычками необходимо привлекать казахстанскую молодежь к занятиям спортом.

«Особенно в сельских населенных пунктах и госучреждениях заниматься спортом, пропагандировать ЗОЖ. Уделять особое внимание организациям образования с внеурочным занятиям спортом», — считает депутат.

Также, как отметил Б. Дюсембинов, необходимо увеличить заработную плату учителям физической культуры.

«Согласно постановлению правительства от 2017 года учителям физкультуры будут доплачивать 7 тысяч тенге за работу в секциях. Конечно, это очень малая сумма, она не привлекает наших учителей. За один урок физкультуры он получает 500 тенге. Если он будет работать более трех часов, нужно учитывать, что учитель физкультуры — это мужчина, который является кормильцем семьи», — подчеркнул он.

Кроме того, парламентария возмутила стоимость занятий в других спортивных учреждениях.

«В других организациях час занятий спортом стоит 5 тысяч тенге. Многие родители, учитывая это, не отдают своих детей. Необходимо повышать уровень и статус учителей физкультуры. Конечно, все дети не станут олимпийскими чемпионами, но они должны заниматься спортом для себя», — заключил мажилисмен.

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