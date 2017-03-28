Министерства спорта России и Ирана подписали меморандум о сотрудничестве

«Заключен меморандум о сотрудничестве в области физической культуры и спорта. Подписи под документом поставили министр спорта Российской Федерации Павел Колобков и министр спорта и по делам молодежи Исламской Республики Иран Масуд Солтанифар», — говорится в сообщении.

Меморандумом предусматривается взаимодействие двух государств в области спорта высших достижений, обмен опытом в области спортивной науки, а также документацией и учебно- методическими материалами в области физической культуры, массового спорта, подготовки спортивных кадров и спортивного резерва, участие в научных конференциях и семинарах.