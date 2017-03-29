Путин подписал закон об отчислениях букмекеров в пользу спорторганизаций

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Закон вводит целевые отчисления от азартных игр, осуществляемые их организаторами в букмекерской конторе в размере 5% от базы расчета целевых отчислений, определяемой в отношении использования символики, наименований спортивных мероприятий, и рассчитываются самостоятельно.

Законом разрешается реклама букмекерских контор во время трансляций спортивных соревнований, в спортивных СМИ, на сайтах профессиональных спортивных лиг и федераций, а также на спортивной форме команд.

Закон предусматривает, что общий объем целевых отчислений по всем заключенным организатором азартных игр в букмекерской конторе соглашениям не может составлять менее 15 миллионов рублей.

В отношении организатора азартных игр, заключающего пари на спортивные мероприятия, устанавливается обязанность заключать соглашения об использовании символики, наименований спортивных мероприятий с субъектами профессионального спорта.