В Алматы состоялась международная Конвенция FitnessPRO

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Во второй день программы событие посетило свыше 400 человек. Центр обучения FitnessPRO, организаторы мероприятия, подготовили для участников насыщенную и разностороннюю программу. Со своим обучающим семинаром выступил международный презентер, известный более чем в 25 странах мира, профессиональный хореограф Владимир Снежик. Он познакомил участников с современной системой функциональных восстаноительных упражнений с использованием эластичной ленты — Port de Bras Band Functional Stretch`Body Toning. Также на конвенцию был приглашен спортивный физиолог, тренер по физической подготовке нескольких чемпионов мира по боксу Василий Волков. Он рассказал участникам о теории и методике физической подготовки.

На конвенции работало одновременно четыре площадки в режиме нон-стоп. В залах Rakhat Fitness выступили самые известные лекторы и презенторы современной фитнес-индустрии ближнего зарубежья. Мастер-классы прошли по самым востребованным на сегодня направлениям: Tae Bo, степ, аэробика, функциональный тренинг, Pilates и Zumba, Port de Bras и программы по восстановлению функциональности позвоночника.

Кроме этого, целый день шли лекции для управленческого состава фитнес-центров и для тех, кто собирается открывать свой клуб. Бизнес-площадка объединила казахстанских и российских экспертов в области фитнес- и веллнес-индустрии. Во время работы данной секции экспертами был рассмотрен широкий спектр вопросов по организации эффективной работы фитнес-центра: от алгоритма открытия клуба до секретов построения оптимального расписания групповых занятий.

А после обучения прошла грандиозная вечеринка Zumba. В большом зале СК Rakhat Fitness на мастер-класс международного презентора этого танцевального направления Сергея Побегалова собрались любители Zumba со всего Казахстана, Кыргызстана, Узбекистана и даже России.

«Для нас FitnessPRO Конвенция — это, в первую очередь, еще одна возможность обучения наших инструкторов, потому что я твердо убежден — основой любого фитнесс-клуба должен быть профессиональный тренерский состав. Во-вторых, это прекрасная площадка для обмена опытом, где мы можем услышать мнение экспертов по той или иной теме, вопросу. В своем клубе мы стараемся следовать популярным тенденциям в сфере мирового фитнеса, внедряя максимально инновационные программы», — прокомментировал директор департамента спортивных и фитнесс-программ Rakhat Fitness Петр Белорыбкин.