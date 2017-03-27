В Алматы состоялась международная Конвенция FitnessPRO
В Алматы состоялась международная Конвенция FitnessPRO, которая прошла в стенах спортивного клуба Rakhat Fitness, сообщает корреспондент Vesti.kz.
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Во второй день программы событие посетило свыше 400 человек. Центр обучения FitnessPRO, организаторы мероприятия, подготовили для участников насыщенную и разностороннюю программу. Со своим обучающим семинаром выступил международный презентер, известный более чем в 25 странах мира, профессиональный хореограф Владимир Снежик. Он познакомил участников с современной системой функциональных восстаноительных упражнений с использованием эластичной ленты — Port de Bras Band Functional Stretch`Body Toning. Также на конвенцию был приглашен спортивный физиолог, тренер по физической подготовке нескольких чемпионов мира по боксу Василий Волков. Он рассказал участникам о теории и методике физической подготовки.
На конвенции работало одновременно четыре площадки в режиме
Кроме этого, целый день шли лекции для управленческого состава
А после обучения прошла грандиозная вечеринка Zumba. В большом зале СК Rakhat Fitness на
«Для нас FitnessPRO Конвенция — это, в первую очередь, еще одна возможность обучения наших инструкторов, потому что я твердо убежден — основой любого
Добавим, что данная международная Конвенция FitnessPRO проводится впервые. Основной целью мероприятия является презентация и продвижение последних, самых прогрессивных разработок в области фитнеса среди профессионалов и любителей, а также обучение спортсменов, тренеров и руководителей. Генеральным партнером мероприятия выступил первый в Казахстане
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