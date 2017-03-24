Михаил Прокопец: Никогда не надо договариваться — надо судиться!
Михаил Прокопец, спортивный юрист, поделился своим взглядом на проблемы, вызванные
допинг-скандалом, и на то, как их стоит решать.
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Видимо, что-то случилось...
К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку.
— У каждого из нас сложилась своя позиция по всей этой
— История с допингом всем в начале прошлого года казалась катастрофой. Потому что не было прецедентов. Ведь никогда ни одна страна не сталкивалась с таким ЧП, с таким
— Но потом шли месяцы и месяцы, а они все так же были не готовы.
— Ну, так каждый раз возникал новый поворот, которого тоже не было в истории. К примеру, снятие с олимпиады — этого ведь тоже никогда не было. И это породило новый вал проблем, к которому невозможно быть готовым. Чиновники были не готовы. Но не могу их в этом обвинять.
— Задним числом, вот теперь, спустя
— Ну вот смотрите. История не про чиновников. Мария Шарапова извинялась. Помните? Сама вышла, сама призналась в употреблении мельдония, извинилась. Я в тот момент подумал: как круто, какие у нее крутые юристы, как грамотно ей посоветовали. А потом, спустя пару месяцев, когда вышло уточнение о мельдонии — что в минимальных дозах он
— У Шараповой плохие юристы?
— У нее крутые юристы. Именно работа их команды позволила сократить в итоге срок дисквалификации. Но это уже другая история.
— Выход какой, Михаил? Мы констатировали, что все были не готовы. Но выход?
— Выход всегда один — судиться.
— Лукавый совет.
— Почему?
— Потому что этот совет — от ангажированного лица. Этот совет приносит Вам деньги.
— Понимаете… Это как известная история с лягушкой и кувшином: лягушка, попадая в кувшин с молоком, начинает активно работать лапками и взбивает молоко до состояния творога, в итоге она не тонет. Смысл в том, что надо обязательно
— Но иногда не обязательно судиться. Можно ведь договориться.
— Не буду называть конкретные федерации… Мне говорят: мы решили иск отозвать, надо попытаться не портить отношения с международными федерациями. Я отвечаю: «О чем вы? Вы на дне! Понимаете? Вам надо хоть
Иногда не понятно, о чем вообще люди думают. Тут 17-летний паренек купил в аптеке препарат. Не принимает — честно подходит к врачу команды. Тот ему: «Ну, ты же в сборную все равно не попадешь! Принимай спокойно!» Мальчика проверили — дали 4 года дисквалификации. Сломал парню спортивную карьеру. И что? Где тут рука Запада? Сами все натворили. И почему мы терпимы к таким проявлениям?
— Легкую атлетику сейчас реально вернуть, с этого дна поднять? И сколько времени для этого понадобится?
— Время, когда юристы могли ситуацию переломить, прошло. Ситуация давно и прочно вышла за рамки юридических кейсов. Решить может только Путин. Только на его уровне.
— Каким образом?
— С той стороны тоже сидят адекватные люди. Они хотят увидеть шаги. Там ждут изменений в подходах, в понимании. А юридическая работа по восстановлению статуса легкоатлетической федерации давно идет.
— Часто возникают нелицеприятные истории с футбольными клубами, с долгами. Что ни год — то обязательно громкие разбирательства. Вот Азмун, например, бежавший из «Рубина» в «Ростов».
— Он не бежал — он просто переходил. Ну, может, часть пути, конечно, и бежал… Упирался казанский клуб — в итоге пришлось, согласно решению ФИФА, осуществить переход за ноль рублей ноль копеек. И «Рубин» вообще ничего не заработал на этом. Надо уметь договариваться, иногда переступать через личные обиды.
— Личные обиды часто вредят делу?
— Они вредят больше всего. Все помнят историю с Кучуком. Было изначальное предложение решить конфликт с выплатой тренеру минимальной компенсации, но одна
— В бизнесе так себя не ведут. В чем выход?
— Отказаться от бюджетного финансирования… Впрочем, напишите, что это шутка. Все назначения происходят на любительском уровне, никто не анализирует
— Красавчики все с бюджетными деньгами…
— Не, спортивные юристы красавчиками называют совсем других людей. Красавчики — это ЦСКА, «Краснодар». Потому что никто с ними не встречался в судах. Они тратят свои деньги, поэтому ведут себя очень разумно. Да, еще в этом списке, конечно, «Зенит» — у них одна из самых сильных юридических служб, у них есть соответствующие возможности.
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