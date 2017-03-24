В Башкирии чиновники посоревнуются за Кубок Аппарата Правительства

Чиновники будут соревноваться в мастерстве и ловкости в самых различных видах спорта: стрельбе из пневматической винтовки, волейболе, настольном теннисе, шахматах, боулинге, плавании, легкоатлетическом кроссе, мини-футболе, пляжном волейболе, дартсе, бильярде.

Откроются соревнования в субботу, 25 марта, стрельбой из пневматической винтовки в тире УГАТУ (ул. Мингажева, 162/2, территория студенческого городка) и завершатся 11 апреля шахматными баталиями.

Соревнования по стрельбе из винтовки — лично-командные. Состав команды — четыре человека (без ограничения возраста) — трое мужчины и одна женщина. Допускается включение в заявку до двух запасных.

Стрельба производится с упора стоя, дистанция — 10 метров, мишень — № 8 ВП. На упражнение дается две пробные мишени, количество пробных выстрелов не ограничено, время на пробные выстрелы — пять минут. После завершения пробной стрельбы — 10 зачетных выстрелов, по одному выстрелу в мишень. Время на зачетную стрельбу — 15 минут. Зачетные мишени с обратной стороны подписываются участником лично с указанием фамилии, имени, отчества. Командный зачет определяется по наибольшей сумме очков, набранных всеми участниками команды. В личном зачете победитель и призеры определяются по наибольшему количеству очков из 10 выстрелов.