В Башкирии чиновники посоревнуются за Кубок Аппарата Правительства
УФА, 24 мар 2017. /ИА «Башинформ», Алим Фаизов/. В Башкортостане стартует спартакиада среди государственных и муниципальных служащих республики на Кубок Аппарата Правительства РБ.
Чиновники будут соревноваться в мастерстве и ловкости в самых различных видах спорта: стрельбе из пневматической винтовки, волейболе, настольном теннисе, шахматах, боулинге, плавании, легкоатлетическом кроссе,
Откроются соревнования в субботу, 25 марта, стрельбой из пневматической винтовки в тире УГАТУ (ул. Мингажева, 162/2, территория студенческого городка) и завершатся 11 апреля шахматными баталиями.
Соревнования по стрельбе из винтовки —
Стрельба производится с упора стоя, дистанция — 10 метров, мишень — № 8 ВП. На упражнение дается две пробные мишени, количество пробных выстрелов не ограничено, время на пробные выстрелы — пять минут. После завершения пробной стрельбы — 10 зачетных выстрелов, по одному выстрелу в мишень. Время на зачетную стрельбу — 15 минут. Зачетные мишени с обратной стороны подписываются участником лично с указанием фамилии, имени, отчества. Командный зачет определяется по наибольшей сумме очков, набранных всеми участниками команды. В личном зачете победитель и призеры определяются по наибольшему количеству очков из 10 выстрелов.
Справки по телефонам:
|
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter