Долуда: Надо 8−8,5 млрд руб в год на спортивные профклубы Краснодарского края

В Краснодарском крае существуют женская и мужская волейбольные команды «Динамо», баскетбольный клуб «Локомотив-Кубань», два регбийных клуба, два гандбольных клуба, хоккейный клуб «Сочи», а также футбольные клубы «Краснодар» и «Кубань».

«Хочу сказать, что сейчас из бюджета Краснодарского края ни одна из профессиональных команд — ни футбол, ни волейбол, ни баскетбол, ни другие — не финансируется. Даже в долях. Находим внебюджетные источники для финансирования игровых клубов. В целом в год на это необходимо примерно 8−8,5 миллиарда рублей, в том числе на футбольный клуб «Кубань», — сказал Долуда.

Долуда отметил, что на финансирование футбольной «Кубани» идет значительно меньше половины озвученной суммы. «Когда команда перешла в ФНЛ, была проведена очень серьезная работа менеджерами клуба по сокращению зарплатной части, транспортных и других расходов», — добавил он.