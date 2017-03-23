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23 марта 2017, 11:36 | Прочие | Р-Спорт

Долуда: Надо 8−8,5 млрд руб в год на спортивные профклубы Краснодарского края

КРАСНОДАР, 23 мар — Р-Спорт, Артем Калинин. Вице-губернатор Краснодарского края Николай Долуда в интервью агентству «Р-Спорт» заявил, что на функционирование профессиональных клубов региона по игровым видам спорта необходимо 8−8,5 миллиарда рублей в год.

В Краснодарском крае существуют женская и мужская волейбольные команды «Динамо», баскетбольный клуб «Локомотив-Кубань», два регбийных клуба, два гандбольных клуба, хоккейный клуб «Сочи», а также футбольные клубы «Краснодар» и «Кубань».

«Хочу сказать, что сейчас из бюджета Краснодарского края ни одна из профессиональных команд — ни футбол, ни волейбол, ни баскетбол, ни другие — не финансируется. Даже в долях. Находим внебюджетные источники для финансирования игровых клубов. В целом в год на это необходимо примерно 8−8,5 миллиарда рублей, в том числе на футбольный клуб «Кубань», — сказал Долуда.

Долуда отметил, что на финансирование футбольной «Кубани» идет значительно меньше половины озвученной суммы. «Когда команда перешла в ФНЛ, была проведена очень серьезная работа менеджерами клуба по сокращению зарплатной части, транспортных и других расходов», — добавил он.
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