Долуда: Все спортивные команды Краснодарского края выступят в следующем сезоне

Ранее женская и мужская волейбольные команды краснодарского «Динамо» из-за задолженностей перед игроками бойкотировали матчи чемпионата России, вследствие чего им грозило снятие с турнира. Задолженности по заработной плате возникают и в хоккейном клубе «Сочи».

«Нет. Такого не будет, — сказал Долуда, отвечая на вопрос, возможно ли прекращение выступления какой-то из команд в следующем сезоне. — Команды по всем игровым видам спорта как играли, так и будут играть. Это однозначно. В СМИ появилась информация, что кому-то грозит банкротство. Но таких разговоров даже не было, они просто беспочвенны».