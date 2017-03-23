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23 марта 2017, 9:46 | Прочие | Р-Спорт

Долуда: Все спортивные команды Краснодарского края выступят в следующем сезоне

КРАСНОДАР, 23 мар — Р-Спорт, Василий Конов-мл. Все профессиональные команды Краснодарского края по игровым видам спорта продолжат выступление в следующем сезоне, разговоры о банкротстве беспочвенны, заявил в интервью агентству «Р-Спорт» вице-губернатор края Николай Долуда.

Ранее женская и мужская волейбольные команды краснодарского «Динамо» из-за задолженностей перед игроками бойкотировали матчи чемпионата России, вследствие чего им грозило снятие с турнира. Задолженности по заработной плате возникают и в хоккейном клубе «Сочи».

«Нет. Такого не будет, — сказал Долуда, отвечая на вопрос, возможно ли прекращение выступления какой-то из команд в следующем сезоне. — Команды по всем игровым видам спорта как играли, так и будут играть. Это однозначно. В СМИ появилась информация, что кому-то грозит банкротство. Но таких разговоров даже не было, они просто беспочвенны».
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