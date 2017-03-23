Долуда: Все спортивные команды Краснодарского края выступят в следующем сезоне
КРАСНОДАР, 23 мар —
Р-Спорт, Василий Конов-мл. Все профессиональные команды Краснодарского края по игровым видам спорта продолжат выступление в следующем сезоне, разговоры о банкротстве беспочвенны, заявил в интервью агентству «Р-Спорт» вице-губернатор края Николай Долуда.
Ранее женская и мужская волейбольные команды краснодарского «Динамо»
«Нет. Такого не будет, — сказал Долуда, отвечая на вопрос, возможно ли прекращение выступления
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