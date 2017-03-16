Комиссия Смирнова детально обсудила выступление президента РФ о борьбе с допингом

1 марта Владимир Путин заявил, что Россия должна прислушаться к требованиям Всемирного антидопингового агентства (WADA), поскольку существовавшая антидопинговая система не сработала.

«В ходе сегодняшнего заседания комиссии было заслушано множество важнейших вопросов, но, на мой взгляд, важнейшим пунктом стало детальное обсуждение позиции президента страны, озвученной в Красноярске, — отметил Мамиашвили. — Сбой в системе был. А значит мы должны предпринять максимальные усилия для исправления сложившейся ситуации в тесном сотрудничестве с WADA и Международным олимпийским комитетом и выработать систему контроля по недопущению и выявлению применения допинга в России».

Независимая общественная антидопинговая комиссия под председательством Виталия Смирнова была создана в июле 2016 года. Предложение о создании комиссии выдвинул президент РФ Владимир Путин после обнародования доклада независимой комиссии Всемирного антидопингового агентства под руководством Ричарда Макларена об итогах расследования обвинений России в допинговых махинациях на Олимпийских играх-2014 в Сочи. В докладе утверждалось, что в России на протяжении нескольких лет применялся метод по замене допинг- проб, всего в системе были задействованы атлеты из 30 видов спорта.