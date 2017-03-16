Смирнов: России придется признать вклад Степановых в борьбу с допингом
МОСКВА, 16 марта. /Корр. ТАСС Екатерина Мухлынина/. России придется признать вклад информаторов Всемирного антидопингового агентства (WADA) Виталия и Юлии Степановой в борьбу с допингом. Об этом журналистам заявил председатель Независимой общественной антидопинговой комиссии Виталий Смирнов.
Чета Степановых — Юлия (легкоатлетка, специализирующая в беге на средние дистанции), и Виталий (бывший сотрудник Российского антидопингового агентства — РУСАДА) — стали первопроходцами при становлении системы информаторов. Именно их показания легли в основу документального фильма немецкого телеканала ARD, а после — стали предметом разбирательства независимой комиссии во главе с Ричардом Паундом, чьи рекомендации и послужили основанием для приостановления деятельности РУСАДА.
«Мировое сообщество признает вклад Степановых. Я думаю, что, скрепя сердце, мы должны это сделать», — сказал Смирнов.
Независимая общественная антидопинговая комиссия под председательством Виталия Смирнова была создана в июле 2016 года. Предложение о создании комиссии выдвинул президент РФ Владимир Путин после обнародования доклада независимой комиссии Всемирного антидопингового агентства под руководством Ричарда Макларена об итогах расследования обвинений России в допинговых махинациях на Олимпийских играх — 2014 в Сочи. В докладе утверждалось, что в России на протяжении нескольких лет применялся метод по замене
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