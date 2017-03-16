Смирнов: России придется признать вклад Степановых в борьбу с допингом

Чета Степановых — Юлия (легкоатлетка, специализирующая в беге на средние дистанции), и Виталий (бывший сотрудник Российского антидопингового агентства — РУСАДА) — стали первопроходцами при становлении системы информаторов. Именно их показания легли в основу документального фильма немецкого телеканала ARD, а после — стали предметом разбирательства независимой комиссии во главе с Ричардом Паундом, чьи рекомендации и послужили основанием для приостановления деятельности РУСАДА.

«Мировое сообщество признает вклад Степановых. Я думаю, что, скрепя сердце, мы должны это сделать», — сказал Смирнов.