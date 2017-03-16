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16 марта 2017, 13:37 | Прочие | ТАСС

Смирнов: России придется признать вклад Степановых в борьбу с допингом

МОСКВА, 16 марта. /Корр. ТАСС Екатерина Мухлынина/. России придется признать вклад информаторов Всемирного антидопингового агентства (WADA) Виталия и Юлии Степановой в борьбу с допингом. Об этом журналистам заявил председатель Независимой общественной антидопинговой комиссии Виталий Смирнов.

Чета Степановых — Юлия (легкоатлетка, специализирующая в беге на средние дистанции), и Виталий (бывший сотрудник Российского антидопингового агентства — РУСАДА) — стали первопроходцами при становлении системы информаторов. Именно их показания легли в основу документального фильма немецкого телеканала ARD, а после — стали предметом разбирательства независимой комиссии во главе с Ричардом Паундом, чьи рекомендации и послужили основанием для приостановления деятельности РУСАДА.

«Мировое сообщество признает вклад Степановых. Я думаю, что, скрепя сердце, мы должны это сделать», — сказал Смирнов.

Независимая общественная антидопинговая комиссия под председательством Виталия Смирнова была создана в июле 2016 года. Предложение о создании комиссии выдвинул президент РФ Владимир Путин после обнародования доклада независимой комиссии Всемирного антидопингового агентства под руководством Ричарда Макларена об итогах расследования обвинений России в допинговых махинациях на Олимпийских играх — 2014 в Сочи. В докладе утверждалось, что в России на протяжении нескольких лет применялся метод по замене допинг-проб, всего в системе были задействованы атлеты из 30 видов спорта.
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Комиссия Смирнова детально обсудила выступление президента РФ о борьбе с допингом

Комиссия Смирнова детально обсудила выступление президента РФ о борьбе с допингом

МОСКВА, 16 марта. /Корр. ТАСС Вероника Советова/. Участники четвертого заседания Независимой общественной антидопинговой комиссии под руководством Виталия Смирнова детально изучили слова президента РФ о ситуации по борьбе с допингом в стране, сказанные в Красноярске на совещании по подготовке к Универсиаде 2019 года. Об этом ТАСС рассказал президент Федерации спортивной борьбы России, член комиссии Михаил Мамиашвили.
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