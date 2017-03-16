Лукин: Восстановление РУСАДА является приоритетной задачей антидопинговой комиссии
МОСКВА, 16 марта. /Корр. ТАСС Вероника Советова/. Восстановление Российского антидопингового агентства (РУСАДА) является приоритетной и ключевой задачей Независимой общественной антидопинговой комиссии под руководством Виталия Смирнова. Об этом ТАСС заявил президент Паралимпийского комитета России, член комиссии Владимир Лукин.
Члены комиссии — представители спортивных и общественных организаций, деятели культуры и руководители СМИ — обсудили в четверг ход реализации плана по противодействию допингу в спорте.
«Сегодня Виталий Смирнов подробно рассказал о подготовке к началу работы РУСАДА, о своих встречах, — сообщил Лукин. — По итогам сегодняшнего заседания вывод такой: ключевой пункт в этой работе — восстановление РУСАДА. Когда она заработает, дело по возвращению российского спорта в мировой пойдет быстрее, ведь с этим связаны и отношения с Всемирным антидопинговым агентством и различными международными организациями».
Независимая общественная антидопинговая комиссия под председательством Виталия Смирнова была создана в июле 2016 года. Предложение о создании комиссии выдвинул президент РФ Владимир Путин после обнародования доклада независимой комиссии Всемирного антидопингового агентства под руководством Ричарда Макларена об итогах расследования обвинений России в допинговых махинациях на Олимпийских играх — 2014 в Сочи. В докладе утверждалось, что в России на протяжении нескольких лет применялся метод по замене
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