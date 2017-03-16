Лукин: восстановление РУСАДА является приоритетной задачей антидопинговой комиссии

Члены комиссии — представители спортивных и общественных организаций, деятели культуры и руководители СМИ — обсудили в четверг ход реализации плана по противодействию допингу в спорте.

«Сегодня Виталий Смирнов подробно рассказал о подготовке к началу работы РУСАДА, о своих встречах, — сообщил Лукин. — По итогам сегодняшнего заседания вывод такой: ключевой пункт в этой работе — восстановление РУСАДА. Когда она заработает, дело по возвращению российского спорта в мировой пойдет быстрее, ведь с этим связаны и отношения с Всемирным антидопинговым агентством и различными международными организациями».