Смирнов: Проект плана стратегии борьбы с допингом в России готов

«В ходе заседания мы обсуждали ход взаимоотношений и совместных действий с МОК, WADA и другими спортивными организациями, от решений которых будет зависеть участие наших атлетов в ОИ и ряд других вопросов. Затем я доложил о встрече с Владимиром Путиным, во время которой говорил о том, что проект плана стратегии борьбы с допингом у нас готов», — рассказал журналистам Смирнов после заседания комиссии.

Независимая общественная антидопинговая комиссия под председательством Виталия Смирнова была создана в июле 2016 года. Предложение о создании комиссии выдвинул президент РФ Владимир Путин после обнародования доклада независимой комиссии Всемирного антидопингового агентства под руководством Ричарда Макларена об итогах расследования обвинений России в допинговых махинациях на Олимпийских играх — 2014 в Сочи. В докладе утверждалось, что в России на протяжении нескольких лет применялся метод по замене допинг-проб, всего в системе были задействованы атлеты из 30 видов спорта.