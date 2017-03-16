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16 марта 2017, 13:24 | Прочие | ТАСС

Смирнов: Проект плана стратегии борьбы с допингом в России готов

МОСКВА, 16 марта. /Корр. ТАСС Екатерина Мухлынина/. Глава Независимой общественной антидопинговой комиссии Виталий Смирнов сообщил, что проект плана стратегии борьбы с допингом в России готов.

«В ходе заседания мы обсуждали ход взаимоотношений и совместных действий с МОК, WADA и другими спортивными организациями, от решений которых будет зависеть участие наших атлетов в ОИ и ряд других вопросов. Затем я доложил о встрече с Владимиром Путиным, во время которой говорил о том, что проект плана стратегии борьбы с допингом у нас готов», — рассказал журналистам Смирнов после заседания комиссии.

Независимая общественная антидопинговая комиссия под председательством Виталия Смирнова была создана в июле 2016 года. Предложение о создании комиссии выдвинул президент РФ Владимир Путин после обнародования доклада независимой комиссии Всемирного антидопингового агентства под руководством Ричарда Макларена об итогах расследования обвинений России в допинговых махинациях на Олимпийских играх — 2014 в Сочи. В докладе утверждалось, что в России на протяжении нескольких лет применялся метод по замене допинг-проб, всего в системе были задействованы атлеты из 30 видов спорта.
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МОСКВА, 16 марта. /Корр. ТАСС Вероника Советова/. Восстановление Российского антидопингового агентства (РУСАДА) является приоритетной и ключевой задачей Независимой общественной антидопинговой комиссии под руководством Виталия Смирнова. Об этом ТАСС заявил президент Паралимпийского комитета России, член комиссии Владимир Лукин.
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