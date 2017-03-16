Комитет Госдумы не поддержал ограничение зарплат спортсменов при отсутствии результата

Рекомендация не поддерживать данный законопроект была вынесена членами комитета на заседании в четверг.

«Данная инициатива может нанести удар по детским тренерам. К тому же, это нарушает Трудовой кодекс», — сказал председатель комитета Михаил Дегтярев.

Член комитета и известный тренер Валерий Газзаев в свою очередь отметил, что данная инициатива может нарушить контрактные обязательства.