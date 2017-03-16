Комитет Госдумы не поддержал ограничение зарплат спортсменов при отсутствии результата
МОСКВА, 16 марта. /ТАСС/. Комитет Госдумы по физической культуре, спорту, туризму и делам молодежи не поддержал инициативу ограничить уровень зарплат спортсменов и тренеров в случае неудачного результата на соревнованиях.
Рекомендация не поддерживать данный законопроект была вынесена членами комитета на заседании в четверг.
«Данная инициатива может нанести удар по детским тренерам. К тому же, это нарушает Трудовой кодекс», — сказал председатель комитета Михаил Дегтярев.
Член комитета и известный тренер Валерий Газзаев в свою очередь отметил, что данная инициатива может нарушить контрактные обязательства.
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