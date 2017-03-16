Павел Колобков: Выступать под нейтральным флагом — неправильно
Вчера в Министерстве спорта прошло заседание общественной палаты, после чего министр Павел Колобков пообщался с журналистами.
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«НЕГАТИВ В ОТНОШЕНИИ РОССИИ? ПЯТЬДЕСЯТ НА ПЯТЬДЕСЯТ»
Глава Минспорта накануне вернулся из Лозанны с симпозиума Всемирного антидопингового агентства (WADA). Журналистов интересовали подробности.
— Сейчас наша главная задача — быть услышанными, — подчеркнул министр. — Рассказать миру о том, что мы уже сделали (по борьбе с допингом. — Прим. ред.), и что еще предстоит нам сделать. И попытаться донести нашу позицию и услышать позицию наших зарубежных коллег. И я считаю, что мы друг друга услышали.
— Чего больше в отношении России — негатива или позитива?
— Думаю, пятьдесят на пятьдесят.
— Что про Россию говорят в кулуарах?
— То же самое, что и публично. Восстановление аккредитации РУСАДА, по отношение России к докладу Ричарда Макларена (главы независимой комиссии WADA. — Прим. ред.).
— Чувствуется, что оппоненты идут нам на уступки?
— Я бы не применял определение «оппоненты». И у нас, и у наших коллег из международного спортивного сообщества одна задача — чтобы Россия как можно быстрее решила все свои проблемы, а наши спортсмены могли принимать полноценное участие во всех соревнованиях.
— Удалось ли вам пообщаться с Маклареном?
— Нет, я уже уезжал, а он только приехал. Но с его докладом ознакомился. Он говорил тоже самое, что и всегда. Но это его позиция.
— Сложилось ли у вас впечатление, что
— Ситуация непростая, но то, что мы разговариваем друг с другом, обсуждаем проблемы, уже хорошо. И отрицательного отношения ни к кому из нашей делегации, ни к себе лично я не чувствовал.
— Вы сказали, что уже много сделано и много чего предстоит сделать. Какие сейчас главные вопросы в дорожной карте?
— Для начала — это выборы генерального директора РУСАДА, завершение работы Следственного комитета, проблема допуска
Кстати, основные вопросы восстановления членства в ИААФ нашей федерации легкой атлетики, проблемы паралимпийцев, связаны с возобновлением работы РУСАДА.
Кроме этого,
— По некоторой информации, зарплата гендиректора РУСАДА составляет 140 тысяч рублей. Не кажется вам, что для такой ответственной должности сумма не очень большая? — вопрос от «Советского спорта».
— Я не работаю в РУСАДА, а Минспорта не является учредителем этой организации. Скажете, какая должна быть зарплата, к примеру, у заместителя министра? — в свою очередь спросил глава Минспорта.
— Думаю, цифры сопоставимые.
— Вот видите, я вам ничего не говорил.
«НЕДОВОЛЬСТВО ИСИНБАЕВОЙ? ЭТО ЛИЧНОЕ МНЕНИЕ МАКЛАРЕНА»
— Почему назначение Елены Исинбаевой председателем наблюдательного совета РУСАДА не устроило чиновников WADA?
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— Например, не устроило Ричарда Макларена…
— Профессор Макларен не является работником WADA, он независимый эксперт. И это его личное мнение. Елена Исинбаева — спортсмен с незапятнанной репутацией, которая пользуется большим авторитетом во всем мире. Уверен, что на этом посту Лена будет максимально эффективна.
— Существует ли некий дедлайн, после которого, мы, выполнив требования, прописанные в дорожной карте, можем говорить о полноправном восстановлении России в международных спортивных организациях.
— Дедлайна нет, есть процесс. И он еще займет достаточно продолжительное время. Но мне кажется, что мы нащупали точку опоры, от которой можем отталкиваться.
— Какова ситуация с паралимпийцами?
— Ситуация не очень утешительная. Есть полная открытость и понятная позиция со стороны Паралимпийского комитета России (ПКР), но пока я не вижу такой же открытости со стороны Международного паралимпийского комитета (МПК). И уверен, ПКР делает все необходимое для разрешения ситуации.
— То есть, наши паралимпийцы могут не выступить на Паралимпиаде в Пхенчхане?
— По словам руководства МПК, у российских паралимпийцев есть все шансы выступить в Пхенчхане. Но
Но хочу повторить, что произошедшее с нашими паралимпийцами не вписывается не то, что в спортивные, а ни в какие рамки.
— ВФЛА уже достаточно продолжительное время занимается своим восстановлением. Каковы успехи?
— Президент нашей федерации Дмитрий Шляхтин пользуется большой поддержкой в WADA, я это сам почувствовал. Ведь сколько в ВФЛА было проблем. Считаю, что мы очень много сделали за последние полтора года и пора выходить на финишную прямую.
— Вы сказали, что надеетесь на некие подвижки по поводу РУСАДА уже в мае месяце…
— Не совсем так. В мае пройдет совет учредителей WADA. На нем будет сделан предварительный доклад о соответствии РУСАДА кодексу WADA. Комиссия по соответствию Всемирного антидопингового агентства этот доклад и представит. Могу сказать, что часть задач в рамках этого плана мы уже выполнили, часть задач находится в процессе выполнения. Но повторю, одна из важнейших задач — назначение директора РУСАДА.
— Наши легкоатлеты могут выступить на предстоящем чемпионате мира в августе только под нейтральным флагом…
— …Пока наши спортсмены не допущены ни до каких соревнований, за исключением
— После заявления журналиста немецкого телеканала ARD Хайо Зеппельт по поводу того, что дисквалифицированный доктор Сергей Португалов продолжает работать с хоккеистами…
— Я не знаю, с какими хоккеистами он работает, — быстро отвечает министр. — Если речь идет про один из клубов, то я вчера узнавал — он в этом клубе не работает. Если у
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