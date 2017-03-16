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«НЕГАТИВ В ОТНОШЕНИИ РОССИИ? ПЯТЬДЕСЯТ НА ПЯТЬДЕСЯТ»

Глава Минспорта накануне вернулся из Лозанны с симпозиума Всемирного антидопингового агентства (WADA). Журналистов интересовали подробности.

— Сейчас наша главная задача — быть услышанными, — подчеркнул министр. — Рассказать миру о том, что мы уже сделали (по борьбе с допингом. — Прим. ред.), и что еще предстоит нам сделать. И попытаться донести нашу позицию и услышать позицию наших зарубежных коллег. И я считаю, что мы друг друга услышали.

— Чего больше в отношении России — негатива или позитива?

— Думаю, пятьдесят на пятьдесят.

— Что про Россию говорят в кулуарах?

— То же самое, что и публично. Восстановление аккредитации РУСАДА, по отношение России к докладу Ричарда Макларена (главы независимой комиссии WADA. — Прим. ред.).

— Чувствуется, что оппоненты идут нам на уступки?

— Я бы не применял определение «оппоненты». И у нас, и у наших коллег из международного спортивного сообщества одна задача — чтобы Россия как можно быстрее решила все свои проблемы, а наши спортсмены могли принимать полноценное участие во всех соревнованиях.

— Удалось ли вам пообщаться с Маклареном?

— Нет, я уже уезжал, а он только приехал. Но с его докладом ознакомился. Он говорил тоже самое, что и всегда. Но это его позиция.

— Сложилось ли у вас впечатление, что все-таки подвижки в отношении России начались?

— Ситуация непростая, но то, что мы разговариваем друг с другом, обсуждаем проблемы, уже хорошо. И отрицательного отношения ни к кому из нашей делегации, ни к себе лично я не чувствовал.

— Вы сказали, что уже много сделано и много чего предстоит сделать. Какие сейчас главные вопросы в дорожной карте?

— Для начала — это выборы генерального директора РУСАДА, завершение работы Следственного комитета, проблема допуска допинг-офицеров в закрытые города. Многие из этих задач в рамках дорожной карты мы либо уже выполнили, либо находимся в стадии выполнения.

Кстати, основные вопросы восстановления членства в ИААФ нашей федерации легкой атлетики, проблемы паралимпийцев, связаны с возобновлением работы РУСАДА.

Кроме этого, из-за того, что аккредитация РУСАДА в WADA пока не восстановлена, отменяются различные международные соревнования в России. РУСАДА осуществляла в год забор порядка 16 тысяч проб. Именно такое количество нам и нужно для обеспечения полной прозрачности. На данный момент мы делаем около 6 тысяч проб. Цифра приличная, но нам хотелось бы делать больше.

— По некоторой информации, зарплата гендиректора РУСАДА составляет 140 тысяч рублей. Не кажется вам, что для такой ответственной должности сумма не очень большая? — вопрос от «Советского спорта».

— Я не работаю в РУСАДА, а Минспорта не является учредителем этой организации. Скажете, какая должна быть зарплата, к примеру, у заместителя министра? — в свою очередь спросил глава Минспорта.

— Думаю, цифры сопоставимые.

— Вот видите, я вам ничего не говорил.

«НЕДОВОЛЬСТВО ИСИНБАЕВОЙ? ЭТО ЛИЧНОЕ МНЕНИЕ МАКЛАРЕНА»

— Почему назначение Елены Исинбаевой председателем наблюдательного совета РУСАДА не устроило чиновников WADA?

— Кого-то не устроило, а кого-то устроило. На этот счет есть разные мнения.

— Например, не устроило Ричарда Макларена…

— Профессор Макларен не является работником WADA, он независимый эксперт. И это его личное мнение. Елена Исинбаева — спортсмен с незапятнанной репутацией, которая пользуется большим авторитетом во всем мире. Уверен, что на этом посту Лена будет максимально эффективна.

— Существует ли некий дедлайн, после которого, мы, выполнив требования, прописанные в дорожной карте, можем говорить о полноправном восстановлении России в международных спортивных организациях.

— Дедлайна нет, есть процесс. И он еще займет достаточно продолжительное время. Но мне кажется, что мы нащупали точку опоры, от которой можем отталкиваться.

— Какова ситуация с паралимпийцами?

— Ситуация не очень утешительная. Есть полная открытость и понятная позиция со стороны Паралимпийского комитета России (ПКР), но пока я не вижу такой же открытости со стороны Международного паралимпийского комитета (МПК). И уверен, ПКР делает все необходимое для разрешения ситуации.

— То есть, наши паралимпийцы могут не выступить на Паралимпиаде в Пхенчхане?

— По словам руководства МПК, у российских паралимпийцев есть все шансы выступить в Пхенчхане. Но все-таки со стороны Международного паралимпийского комитета должно быть более понятные и открытые шаги.

Но хочу повторить, что произошедшее с нашими паралимпийцами не вписывается не то, что в спортивные, а ни в какие рамки.

— ВФЛА уже достаточно продолжительное время занимается своим восстановлением. Каковы успехи?

— Президент нашей федерации Дмитрий Шляхтин пользуется большой поддержкой в WADA, я это сам почувствовал. Ведь сколько в ВФЛА было проблем. Считаю, что мы очень много сделали за последние полтора года и пора выходить на финишную прямую.

— Вы сказали, что надеетесь на некие подвижки по поводу РУСАДА уже в мае месяце…

— Не совсем так. В мае пройдет совет учредителей WADA. На нем будет сделан предварительный доклад о соответствии РУСАДА кодексу WADA. Комиссия по соответствию Всемирного антидопингового агентства этот доклад и представит. Могу сказать, что часть задач в рамках этого плана мы уже выполнили, часть задач находится в процессе выполнения. Но повторю, одна из важнейших задач — назначение директора РУСАДА.

— Наши легкоатлеты могут выступить на предстоящем чемпионате мира в августе только под нейтральным флагом…

— …Пока наши спортсмены не допущены ни до каких соревнований, за исключением трех-четырех человек. Но эти решаемы. А насчет выступления российских легкоатлетов под нейтральным флагом, считаю, что это неправильно. Этот вопрос мы будем обсуждать совместно с ВФЛА и ИААФ.