Минспорт окажет поддержку Исинбаевой на посту главы наблюдательного совета РУСАДА

В соответствии с принятым уставом РУСАДА в организации создан наблюдательный совет, состоящий из семи человек. Исинбаева, которая является членом совета от Олимпийского комитета России, стала его председателем. В интервью ТАСС президент Всемирного антидопингового агентства (WADA) Крейг Риди заявил, что кандидатура Исинбаевой будет рассмотрена специальной комиссией WADA, которая оценит ее назначение.

«Реакция WADA на Исинбаеву? Не могу комментировать слова наших коллег. Она была выбрана единогласно, это чистый спортсмен, она не запятнала себя ни единым скандалом. Поэтому я уверен, что на этом посту она будет работать максимально эффективно, с нашей стороны ей будет оказана полная поддержка», — сказал Колобков.