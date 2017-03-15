Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Вернуться к стандартному виду
https://sport.mail.ru/news/others/29085610/
15 марта 2017, 14:54 | Прочие | ТАСС

Минспорт окажет поддержку Исинбаевой на посту главы наблюдательного совета РУСАДА

МОСКВА, 15 марта. /Корр. ТАСС Екатерина Мухлынина/. Министерство спорта России окажет полную поддержку двукратной олимпийской чемпионке по прыжкам с шестом Елене Исинбаевой, которая возглавила наблюдательный совет Российского антидопингового агентства (РУСАДА). Об этом журналистам заявил министр спорта России Павел Колобков.

В соответствии с принятым уставом РУСАДА в организации создан наблюдательный совет, состоящий из семи человек. Исинбаева, которая является членом совета от Олимпийского комитета России, стала его председателем. В интервью ТАСС президент Всемирного антидопингового агентства (WADA) Крейг Риди заявил, что кандидатура Исинбаевой будет рассмотрена специальной комиссией WADA, которая оценит ее назначение.

«Реакция WADA на Исинбаеву? Не могу комментировать слова наших коллег. Она была выбрана единогласно, это чистый спортсмен, она не запятнала себя ни единым скандалом. Поэтому я уверен, что на этом посту она будет работать максимально эффективно, с нашей стороны ей будет оказана полная поддержка», — сказал Колобков.

«Сложно сказать, чем была вызвана такая реакция WADA. Кто-то поддерживает, кто-то нет. А наша задача — работать», — добавил он.
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter

Новости Прочих видов спорта

Колобков: Диалог с WADA по вопросам допинга становится более конструктивным

Колобков: Диалог с WADA по вопросам допинга становится более конструктивным

МОСКВА, 15 марта. /Корр. ТАСС Екатерина Мухлынина/. Диалог с международными организациями по допинговым вопросам становится более конструктивным, Россия и Всемирное антидопинговое агентство (WADA) начинают слышать друг друга. Такое мнение на заседании общественного совета при Министерстве спорта РФ выразил глава ведомства Павел Колобков.
Еще 7 новостей  Все новости
15 марта

Минспорт окажет поддержку Исинбаевой на посту главы наблюдательного совета РУСАДА

Представитель ХК "Медвешчак": речь о выходе клуба из состава КХЛ пока не ведется

Источник: "Зенит" выплатит Луческу €2,5 млн в случае увольнения