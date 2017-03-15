Колобков 28 марта на заседании кабмина доложит о работе Минспорта в 2016 году

«Итоги деятельности Минспорта будут подведены 28 марта на заседании правительства», — сказал Колобков.

Он добавил, что 31 марта Минспорт проведет заседание в Российском государственном университете физической культуры, спорта, молодежи и туризма (РГУФКСМиТ). «Недавно в РГУФКСМиТ сменился ректор, поэтому это заседание будет знаковым, важнейшим», — отметил он.