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15 марта 2017, 12:49 | Прочие | ТАСС

Колобков 28 марта на заседании кабмина доложит о работе Минспорта в 2016 году

МОСКВА, 15 марта. /Корр. ТАСС Екатерина Мухлынина/. Павел Колобков представит доклад о работе Министерства спорта России в 2016 году на заседании правительства 28 марта. Об этом глава ведомства сообщил в ходе заседания общественного совета при Министерстве спорта РФ.

«Итоги деятельности Минспорта будут подведены 28 марта на заседании правительства», — сказал Колобков.

Он добавил, что 31 марта Минспорт проведет заседание в Российском государственном университете физической культуры, спорта, молодежи и туризма (РГУФКСМиТ). «Недавно в РГУФКСМиТ сменился ректор, поэтому это заседание будет знаковым, важнейшим», — отметил он.
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