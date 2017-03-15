Колобков 28 марта на заседании кабмина доложит о работе Минспорта в 2016 году
МОСКВА, 15 марта. /Корр. ТАСС Екатерина Мухлынина/. Павел Колобков представит доклад о работе Министерства спорта России в 2016 году на заседании правительства 28 марта. Об этом глава ведомства сообщил в ходе заседания общественного совета при Министерстве спорта РФ.
«Итоги деятельности Минспорта будут подведены 28 марта на заседании правительства», — сказал Колобков.
Он добавил, что 31 марта Минспорт проведет заседание в Российском государственном университете физической культуры, спорта, молодежи и туризма (РГУФКСМиТ). «Недавно в РГУФКСМиТ сменился ректор, поэтому это заседание будет знаковым, важнейшим», — отметил он.
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