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15 марта 2017, 12:25 | Прочие | ТАСС

Колобков: Диалог с WADA по вопросам допинга становится более конструктивным

МОСКВА, 15 марта. /Корр. ТАСС Екатерина Мухлынина/. Диалог с международными организациями по допинговым вопросам становится более конструктивным, Россия и Всемирное антидопинговое агентство (WADA) начинают слышать друг друга. Такое мнение на заседании общественного совета при Министерстве спорта РФ выразил глава ведомства Павел Колобков.

Симпозиум WADA состоялся 13 марта в Лозанне, в нем принял участие Колобков.

«В Лозанне обсуждались вопросы, связанные с антидопинговой политикой. Общий фон, как мне кажется, становится более конструктивным. Мы начинаем слышать друг друга как со стороны мирового сообщества, так и со стороны мировых антидопинговых организаций, однако многое еще предстоит сделать. Этот год важный, предолимпийский», — сказал Колобков.

«Мы реализуем дорожную карту с WADA. И я надеюсь, что уже в мае будет положительный доклад с точки зрения продвижения изменения нашей антидопинговой политики», — добавил министр спорта.

Российское антидопинговое агентство и московская антидопинговая лаборатория приостановили свою работу в 2015 году на основании данных расследования независимой комиссии WADA, выдвинувшей ряд обвинений в отношении официальных лиц и спортсменов. Как сообщил в интервью ТАСС глава WADA Крейг Риди, к ноябрю работа российских антидопинговых служб может быть полностью восстановлена.
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