Газзаев призвал продолжить работу над законами, направленными на борьбу с допингом

«Россия должна продолжать активно бороться с допингом и не давать себя в обиду тем, кто пытается нас очернить. В связи с этим считаю необходимым продолжать работу над законами, которые позволят регулировать борьбу с допингом. Госдума и комитет (нижней палаты) по спорту должны принимать в этой работе самое деятельное участие», — заявил он в рамках десятиминутки перед началом пленарного заседания Госдумы.

Кроме этого, по его мнению, для достижения результатов в борьбе с применением запрещенных препаратов необходимо «неукоснительно выполнять поручения президента Федеральному собранию о создании национальной системы борьбы с допингом».

«Контроль над неприменением допинга должен быть качественным и прозрачным, необходимо обеспечить нашим спортсменам всестороннюю юридическую поддержку, отстаивать их интересы в правовом поле, бороться за их участие в соревнованиях и отстаивать возможность проведения крупных турниров в России», — подчеркнул депутат.

«Необходимо с максимальной строгостью наказывать тех, кто продолжает использовать запрещенные препараты», — заключил парламентарий.