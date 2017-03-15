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15 марта 2017, 12:04 | Прочие | ТАСС

Газзаев призвал продолжить работу над законами, направленными на борьбу с допингом

МОСКВА, 15 марта. /ТАСС/. Заместитель председателя комитета Госдумы по спорту, физической культуре, туризму и делам молодежи Валерий Газзаев призвал продолжить работу над законами, которые позволят регулировать борьбу с допингом, и неукоснительно выполнять поручения главы государства в этой сфере.

«Россия должна продолжать активно бороться с допингом и не давать себя в обиду тем, кто пытается нас очернить. В связи с этим считаю необходимым продолжать работу над законами, которые позволят регулировать борьбу с допингом. Госдума и комитет (нижней палаты) по спорту должны принимать в этой работе самое деятельное участие», — заявил он в рамках десятиминутки перед началом пленарного заседания Госдумы.

Кроме этого, по его мнению, для достижения результатов в борьбе с применением запрещенных препаратов необходимо «неукоснительно выполнять поручения президента Федеральному собранию о создании национальной системы борьбы с допингом».

«Контроль над неприменением допинга должен быть качественным и прозрачным, необходимо обеспечить нашим спортсменам всестороннюю юридическую поддержку, отстаивать их интересы в правовом поле, бороться за их участие в соревнованиях и отстаивать возможность проведения крупных турниров в России», — подчеркнул депутат.

«Необходимо с максимальной строгостью наказывать тех, кто продолжает использовать запрещенные препараты», — заключил парламентарий.
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