Создан фонд поддержки информаторов, имеющих данные о допинге в мировом спорте

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Как сообщила газета «Нью-Йорк таймс», некоммерческая организация, получившая название Fair Sport («Фэйр Спорт»), взаимодействует со Всемирным антидопинговым агентством (WADA) и намерена обеспечивать защиту и предоставлять рекомендации лицам, располагающим доказательствами, которые могут стать поводом для проведения расследования WADA, а также расследований в различных странах случаев взяточничества, коррупции или наркотрафика.

В совет директоров фонда вошли бизнесмен-инвестор, бывший американский федеральный прокурор и четырехкратный призер Олимпиад по скоростному бегу на коньках из Норвегии. Те информаторы, кандидатуры которых получат одобрение совета, смогут претендовать на различные виды помощи, включая жилье, юридическую помощь, содействие в оформлении документов на иммиграцию и психологическую помощь.

«Большая честь нарушений в мировом спорте стала известна от информаторов, — заявил в интервью газете основатель фонда бывший конькобежец Йоханн Косс. — Однако большая часть тех людей, с которыми мы беседовали, в дальнейшем оказывалась в полной изоляции».

По данным издания, фонд намерен уже в нынешнем году собрать от $3 до 5 млн, а также проводить расследования самостоятельно и передавать затем результаты WADA или соответствующим ведомствам в других странах.