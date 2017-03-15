Создан фонд поддержки информаторов, имеющих данные о допинге в мировом спорте
НЬЮ-ЙОРК, 15 марта. /Корр. ТАСС Игорь Борисенко/. Фонд поддержки информаторов, способных предоставить данные об употреблении спортсменами допинга или о других преступлениях, зарегистрирован в США и Великобритании.
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Как сообщила газета «Нью-Йорк таймс», некоммерческая организация, получившая название Fair Sport («Фэйр Спорт»), взаимодействует со Всемирным антидопинговым агентством (WADA) и намерена обеспечивать защиту и предоставлять рекомендации лицам, располагающим доказательствами, которые могут стать поводом для проведения расследования WADA, а также расследований в различных странах случаев взяточничества, коррупции или наркотрафика.
В совет директоров фонда вошли
«Большая честь нарушений в мировом спорте стала известна от информаторов, — заявил в интервью газете основатель фонда бывший конькобежец Йоханн Косс. — Однако большая часть тех людей, с которыми мы беседовали, в дальнейшем оказывалась в полной изоляции».
По данным издания, фонд намерен уже в нынешнем году собрать от $3 до 5 млн, а также проводить расследования самостоятельно и передавать затем результаты WADA или соответствующим ведомствам в других странах.
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