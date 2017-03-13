Верное направление: Россия в шаге от возвращения в антидопинговую семью

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На ежегодном симпозиуме международной организации Россия заявила о намерении продолжать работу по приведению своей антидопинговой системы в соответствие с Кодексом WADA. Если не случится форс-мажора, то признание РУСАДА полноценным членом всемирной антидопинговой семьи произойдет в ноябре.

Ежегодный симпозиум WADA прошел в швейцарской Лозанне, в конгресс-центре SwissTech. Первый день работы научной конференции был практически полностью посвящен допинговым проблемам в России, которые, как отмечалось, стали основанием для того, чтобы задуматься о проблемах международной антидопинговой системы в целом. В обсуждении решений текущих вопросов приняли участие не только руководители WADA, но и представители международных спортивных федераций, главы национальных и региональных антидопинговых агентств, сотрудники аккредитованных антидопинговых лабораторий, спортсмены.

Были на симпозиуме и руководители ведущих направлений РУСАДА, отвечающие за образование, науку и тестирование. Обновленный состав сотрудников организации является позитивным шагом на пути организации к восстановлению соответствия Кодексу WADA и обретению международного доверия.

Решающие полгода

Впервые в работе симпозиума приняли участие высокопоставленные государственные служащие. Среди них был и министр спорта РФ Павел Колобков, который выступил на симпозиуме с 20-минутным докладом. В своей речи глава ведомства и заявил о том, что работа по приведению РУСАДА в соответствие с Кодексом WADA должна завершиться к ноябрю этого года и, если все будет складываться благоприятно, временного признания российская антидопинговая система может добиться уже в мае.

В своем докладе Колобков еще раз сделал акцент на том, что Россия не признает обвинений в том, что на ее территории существовала государственная система, позволявшая атлетам безнаказанно употреблять запрещенные препараты для повышения спортивных результатов. Кроме того, он еще раз усомнился в правдивости показаний бывшего руководителя антидопинговой лаборатории Григория Родченкова — главного информатора независимой комиссии WADA во главе с Ричардом Маклареном, которая выявила факты сокрытия российской стороной положительных допинг-проб, в том числе на Олимпийских играх 2014 года в Сочи.

По его словам, человек, который был уволен за махинации с допинговыми тестами и шантаж спортсменов, не заслуживает доверия. Вместе с тем он напомнил, что Следственный комитет России продолжает расследование в отношении Родченкова и лиц, выполнявших в 2009—2013 годах управленческие функции во Всероссийской федерации легкой атлетики (ВФЛА). «Время его окончания будет зависеть от того, как быстро Следственный комитет получит ответы на запросы иностранным партнерам. К сожалению, пока СК не получил ни одного ответа», — подчеркнул министр спорта.

Запросы были отправлены в США, где проживает информатор Родченков, в головной офис WADA в Канаде, в швейцарскую компанию Berlinger, которая занимается изготовлением пробирок для допинг-проб. Также Следственный комитет сотрудничает с Интерполом.

Две причины Макларена

Впрочем, у самого Макларена по поводу Родченкова иное мнение. Канадский профессор в своем докладе, который также был представлен на симпозиуме, остался непреклонен в своем мнении. По его словам, в России действительно существовал институциональный заговор, направленный на сокрытие положительных допинг-проб спортсменов, сама система работала много лет, а Родченков — говорит правду. Для такого утверждения у Макларена два аргумента: во-первых, если бы бывший глава московской лаборатории врал, то рисковал потерять визу и право остаться жить в США, во- вторых — его слова подкреплялись самим расследованием, в ходе которого были обнаружены поврежденные пробирки для допинг-проб, что свидетельствовало о проводимых с ними манипуляциях.

Цитата Несмотря на то, что стороны остались при своем мнении, WADA положительно настроено в вопросе восстановления российской антидопинговой системы. Президент организации Крейг Риди отметил прогресс в процессе приведения РУСАДА в соответствие с Кодексом, и заявил, что Россия, будучи самой большой страной мира, не может оставаться вне всемирной антидопинговой семьи.

Приложение для информаторов

Еще одним важным вопросом симпозиума стала тема создания системы оповещения WADA о фактах нарушения антидопинговых правил со стороны информаторов. Перед собравшимся выступил директор департамента разведки и исследований WADA Гюнтер Янгер, который рассказал о разработанной недавно интерактивной программе «Speak Up!», через которую информаторы могут посылать сигналы о возможных нарушениях правил WADA.

Система информаторов получила свою актуальность во многом именно в свете проблем с допингом в России. Первопроходцами стала чета Степановых — Юлия (легкоатлетка, специализирующая в беге на средние дистанции), и Виталий — (бывший сотрудник РУСАДА). Именно их показания легли в основу документального фильма немецкого телеканала ARD, а после — стали предметом разбирательства независимой комиссии во главе с Диком Паундом, чьи рекомендации и послужили основанием для приостановления деятельности РУСАДА.

Теперь WADA обладает мощным ресурсом для сбора информации от людей, готовых сообщить о допинговых нарушениях. Во время выступления Янгер отметил, что с запуском программы «Speak Up!» его телефон не умолкает.

«Гарантировать физическую безопасность невозможно. Если человек захотел нанести вам вред, то может пройти и десять лет, прежде чем он достигнет своей цели. Так что не верьте, если кто-нибудь пообещает гарантию вашей безопасности, моя задача — обеспечить конфиденциальность. Найти информатора и защитить его», — сказал Янгер.

При этом он отметил, что информатор, сообщивший в WADA важную для предотвращения допинговых нарушений информацию, не может при сотрудничестве с ним сохранять анонимность.

Симпозиум WADA в Лозанне продлится до 15 марта.