Риди: Россия как самая большая страна в мире должна быть частью WADA

В понедельник министр спорта РФ Павел Колобков, выступая на ежегодном симпозиуме WADA, заявил, что частичное приведение Российского антидопингового агентства (РУСАДА) в соответствие с международным кодексом должно произойти в мае, а полное — в ноябре.

«Министр спорта РФ был достаточно доброжелателен, выступая сегодня на симпозиуме. И сегодня, глядя на “дорожную карту” по приведению РУСАДА в соответствие с кодексом, видно, что еще многое предстоит сделать. Но спорт только выиграет от восстановления РУСАДА, потому что мы должны иметь в своем составе самую большую страну в мире», — сказал Риди.