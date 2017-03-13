Риди: Россия как самая большая страна в мире должна быть частью WADA
ЛОЗАННА /Швейцария/, 13 марта. /Спец. корр. ТАСС Артем Кузнецов/. Россия, являясь самой большой страной в мире, просто обязана соответствовать кодексу Всемирного антидопингового агентства (WADA). Об этом на пресс- конференции заявил президент WADA Крейг Риди.
В понедельник министр спорта РФ Павел Колобков, выступая на ежегодном симпозиуме WADA, заявил, что частичное приведение Российского антидопингового агентства (РУСАДА) в соответствие с международным кодексом должно произойти в мае, а полное — в ноябре.
«Министр спорта РФ был достаточно доброжелателен, выступая сегодня на симпозиуме. И сегодня, глядя на “дорожную карту” по приведению РУСАДА в соответствие с кодексом, видно, что еще многое предстоит сделать. Но спорт только выиграет от восстановления РУСАДА, потому что мы должны иметь в своем составе самую большую страну в мире», — сказал Риди.
|
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter