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13 марта 2017, 20:24 | Прочие | ТАСС

Риди: Россия как самая большая страна в мире должна быть частью WADA

ЛОЗАННА /Швейцария/, 13 марта. /Спец. корр. ТАСС Артем Кузнецов/. Россия, являясь самой большой страной в мире, просто обязана соответствовать кодексу Всемирного антидопингового агентства (WADA). Об этом на пресс- конференции заявил президент WADA Крейг Риди.

В понедельник министр спорта РФ Павел Колобков, выступая на ежегодном симпозиуме WADA, заявил, что частичное приведение Российского антидопингового агентства (РУСАДА) в соответствие с международным кодексом должно произойти в мае, а полное — в ноябре.

«Министр спорта РФ был достаточно доброжелателен, выступая сегодня на симпозиуме. И сегодня, глядя на “дорожную карту” по приведению РУСАДА в соответствие с кодексом, видно, что еще многое предстоит сделать. Но спорт только выиграет от восстановления РУСАДА, потому что мы должны иметь в своем составе самую большую страну в мире», — сказал Риди.
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