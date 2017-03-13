Мутко: Россия выполняет все необходимое по «дорожной карте» для восстановления РУСАДА
МОСКВА, 13 марта. /ТАСС/. Россия выполняет все условия по «дорожной карте», связанные с восстановлением Российского антидопингового агентства (РУСАДА). Об этом ТАСС сообщил
вице-премьер РФ Виталий Мутко.
«Дорожная карта» выработана для РУСАДА с той целью, чтобы деятельность агентства была восстановлена. Ранее генеральный директор Всемирного антидопингового агентства (WADA) Оливье Нигли сообщил, что одним из пунктов восстановления РУСАДА является принятие выводов, сделанных в докладе независимой комиссии WADA под руководством профессора Ричарда Макларена. РУСАДА и Московская антидопинговая лаборатория приостановили свою работу в 2015 году на основании данных расследования независимой комиссии WADA, выдвинувшей ряд обвинений в отношении официальных лиц и спортсменов. В начале марта президент РФ Владимир Путин высказал мнение, что отечественная система контроля допинга не слишком эффективно функционировала в последнее время.
«Мы стараемся на добросовестной основе сотрудничать с WADA- все, что нужно по “дорожной карте”, мы выполняем, — сказал Мутко. — Конечно, мы рассчитываем, что так и будет. Мы — большая страна, и нам сложно работать с
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