Мутко: Россия выполняет все необходимое по «дорожной карте» для восстановления РУСАДА

«Дорожная карта» выработана для РУСАДА с той целью, чтобы деятельность агентства была восстановлена. Ранее генеральный директор Всемирного антидопингового агентства (WADA) Оливье Нигли сообщил, что одним из пунктов восстановления РУСАДА является принятие выводов, сделанных в докладе независимой комиссии WADA под руководством профессора Ричарда Макларена. РУСАДА и Московская антидопинговая лаборатория приостановили свою работу в 2015 году на основании данных расследования независимой комиссии WADA, выдвинувшей ряд обвинений в отношении официальных лиц и спортсменов. В начале марта президент РФ Владимир Путин высказал мнение, что отечественная система контроля допинга не слишком эффективно функционировала в последнее время.

«Мы стараемся на добросовестной основе сотрудничать с WADA- все, что нужно по “дорожной карте”, мы выполняем, — сказал Мутко. — Конечно, мы рассчитываем, что так и будет. Мы — большая страна, и нам сложно работать с какими-то другими организациями».