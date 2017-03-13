WADA гарантирует информаторам конфиденциальность, но не безопасность

Для получения сведений от информаторов WADA разработало специальную интерактивную программу «Speak Up!».

«Гарантировать физическую безопасность невозможно. Если человек захотел нанести вам вред, то может пройти и десять лет, прежде чем он достигнет своей цели. Так что не верьте, если кто-нибудь пообещает гарантию вашей безопасности, моя задача — обеспечить конфиденциальность. Найти информатора и защитить его», — сказал Янгер.

При этом он отметил, что информатор, сообщивший в WADA важную для предотвращения допинговых нарушений информацию, не может сохранять анонимность. «Мне нужен контакт с ним, мы должны доверять друг другу», — пояснил Янгер.

Он сообщил, что находится на постоянной связи с информаторами, поскольку для него важно сохранять с ними контакт и доверительные отношения.