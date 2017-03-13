WADA гарантирует информаторам конфиденциальность, но не безопасность
ЛОЗАННА /Швейцария/, 13 марта. /Спец. корр. ТАСС Артем Кузнецов/. Всемирное антидопинговое агентство (WADA) готово гарантировать информаторам конфиденциальность, но защитить их от посягательств на жизнь оно не способно. Об этом на ежегодном симпозиуме WADA заявил директор департамента разведки и исследований WADA Гюнтер Янгер.
Для получения сведений от информаторов WADA разработало специальную интерактивную программу «Speak Up!».
«Гарантировать физическую безопасность невозможно. Если человек захотел нанести вам вред, то может пройти и десять лет, прежде чем он достигнет своей цели. Так что не верьте, если
При этом он отметил, что информатор, сообщивший в WADA важную для предотвращения допинговых нарушений информацию, не может сохранять анонимность. «Мне нужен контакт с ним, мы должны доверять друг другу», — пояснил Янгер.
Он сообщил, что находится на постоянной связи с информаторами, поскольку для него важно сохранять с ними контакт и доверительные отношения.
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