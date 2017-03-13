Назначение Исинбаевой главой набсовета РУСАДА не согласуется с дорожной картой
ЛОЗАННА (Швейцария), 13 мар —
Р-Спорт, Семен Галькевич. Назначение двукратной олимпийской чемпионки в прыжках с шестом Елены Исинбаевой председателем наблюдательного совета Российского антидопингового агентства (РУСАДА) не согласуется с дорожной картой, информацию передадут в независимый комитет для дальнейшего рассмотрения, говорится в заявлении Всемирного антидопингового агентства (WADA), которое оказалось в распоряжении «Р-Спорт».
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Исинбаева 9 марта была переизбрана на пост главы наблюдательного совета РУСАДА. Российское антидопинговое агентство в ноябре 2015 года было признано несоответствующим кодексу WADA и до сих пор не восстановлено в своих правах.
«WADA было проинформировано о новых назначениях РУСАДА в наблюдательный совет, в частности, об избрании его нового председателя. Данное назначение не согласуется с дорожной картой, утвержденной WADA. Несмотря на решение российских властей об избрании членов совета, агентство передаст эту информацию в свой независимый комитет для дальнейшего рассмотрения соответствия требованиям», — говорится в заявлении WADA, которое было получено корреспондентом агентства по электронной почте.
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