Назначение Исинбаевой главой набсовета РУСАДА не согласуется с дорожной картой

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Исинбаева 9 марта была переизбрана на пост главы наблюдательного совета РУСАДА. Российское антидопинговое агентство в ноябре 2015 года было признано несоответствующим кодексу WADA и до сих пор не восстановлено в своих правах.

«WADA было проинформировано о новых назначениях РУСАДА в наблюдательный совет, в частности, об избрании его нового председателя. Данное назначение не согласуется с дорожной картой, утвержденной WADA. Несмотря на решение российских властей об избрании членов совета, агентство передаст эту информацию в свой независимый комитет для дальнейшего рассмотрения соответствия требованиям», — говорится в заявлении WADA, которое было получено корреспондентом агентства по электронной почте.