Макларен: Изменение формулировки по допингу в России не изменит сути системы

«Я описал происходившее в России двумя способами. Да, я принял, что называть это государственной поддержкой не совсем корректно. Но существовал институциональный заговор, который покрывался сверху. Институциональным он является, поскольку в нем фигурируют министр спорта, РУСАДА, лаборатория, ФСБ и набор других лиц, вовлеченных в это дело», — утверждает Макларен.

«Так что вы можете нацепить на это какой угодно лейбл, но сути это не меняет», — добавил он.

Макларен 18 июля 2016 года представила первую часть доклад об итогах расследования обвинений в допинговых махинациях на Олимпийских играх 2014 года в Сочи. В докладе утверждается, что метод по замене допинг-проб в России применялся в 643 случаях с 2012 года по 2015 год, всего в системе были задействованы атлеты из 30 видов спорта. Бывший глава Московской антидопинговой лаборатории Григорий Родченков заявлял о готовности предоставить WADA доказательства существования так называемой допинговой программы в РФ, а также о необходимости перепроверки допинг-проб с Игр 2014 года.