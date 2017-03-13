Макларен: Изменение формулировки по допингу в России не изменит сути системы
ЛОЗАННА /Швейцария/, 13 марта. /Спец. корр. ТАСС Артем Кузнецов/. Решение независимой комиссии Всемирного антидопингового агентства (WADA) во главе с Ричардом Маклареном изменить во второй части своего доклада формулировку и вместо «государственной поддержки допинга» в России использовать фразу «институциональный заговор» не отменяет фактов, изложенных в докладе. Об этом на ежегодном симпозиуме WADA заявил глава независимой комиссии Ричард Макларен.
«Я описал происходившее в России двумя способами. Да, я принял, что называть это государственной поддержкой не совсем корректно. Но существовал институциональный заговор, который покрывался сверху. Институциональным он является, поскольку в нем фигурируют министр спорта, РУСАДА, лаборатория, ФСБ и набор других лиц, вовлеченных в это дело», — утверждает Макларен.
«Так что вы можете нацепить на это какой угодно лейбл, но сути это не меняет», — добавил он.
Макларен 18 июля 2016 года представила первую часть доклад об итогах расследования обвинений в допинговых махинациях на Олимпийских играх 2014 года в Сочи. В докладе утверждается, что метод по замене
Макларен 9 декабря в Лондоне представил вторую часть доклада, в которой говорится, что более 1000 российских спортсменов были вовлечены в махинации с
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