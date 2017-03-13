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https://sport.mail.ru/news/others/29061718/
13 марта 2017, 18:11 | Прочие | ТАСС

Макларен: Изменение формулировки по допингу в России не изменит сути системы

ЛОЗАННА /Швейцария/, 13 марта. /Спец. корр. ТАСС Артем Кузнецов/. Решение независимой комиссии Всемирного антидопингового агентства (WADA) во главе с Ричардом Маклареном изменить во второй части своего доклада формулировку и вместо «государственной поддержки допинга» в России использовать фразу «институциональный заговор» не отменяет фактов, изложенных в докладе. Об этом на ежегодном симпозиуме WADA заявил глава независимой комиссии Ричард Макларен.

«Я описал происходившее в России двумя способами. Да, я принял, что называть это государственной поддержкой не совсем корректно. Но существовал институциональный заговор, который покрывался сверху. Институциональным он является, поскольку в нем фигурируют министр спорта, РУСАДА, лаборатория, ФСБ и набор других лиц, вовлеченных в это дело», — утверждает Макларен.

«Так что вы можете нацепить на это какой угодно лейбл, но сути это не меняет», — добавил он.

Макларен 18 июля 2016 года представила первую часть доклад об итогах расследования обвинений в допинговых махинациях на Олимпийских играх 2014 года в Сочи. В докладе утверждается, что метод по замене допинг-проб в России применялся в 643 случаях с 2012 года по 2015 год, всего в системе были задействованы атлеты из 30 видов спорта. Бывший глава Московской антидопинговой лаборатории Григорий Родченков заявлял о готовности предоставить WADA доказательства существования так называемой допинговой программы в РФ, а также о необходимости перепроверки допинг-проб с Игр 2014 года.

Макларен 9 декабря в Лондоне представил вторую часть доклада, в которой говорится, что более 1000 российских спортсменов были вовлечены в махинации с допинг-пробами. После обнародования все данные были переданы в Международный олимпийский комитет и спортивные федерации, которые начали расследования в отношении россиян. МОК заявил, что перепроверит все допинг-пробы российских спортсменов с Олимпийских игр 2010 и 2014 годов, а также с летних Игр-2012 в Лондоне.
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