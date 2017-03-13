ВАДА может завершить войну с Россией
В Лозанне 13 марта открывается симпозиум Всемирного антидопингового агентства (ВАДА), значительная часть которого будет посвящена обсуждению российских проблем с допингом.
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Ежегодный симпозиум ВАДА, который обычно представляет собой не более чем сбор уважаемых людей для обсуждения насущных проблем, на этот раз будет проведен отнюдь не для галочки. Мировая борьба с допингом столкнулась с целым рядом вопросов, которые способны разрушить существующую систему. Не говоря уже о том, что целый блок симпозиума будет посвящен обсуждению российской темы и докладу Макларена.
КОЛОБКОВ ВЫСТУПИТ С ДОКЛАДОМ
Одним из первых на сцену в Лозанне поднимется наш министр спорта Павел Колобков. У Колобкова будет целых 15 минут, чтобы поведать присутствующим о достижениях России в сфере борьбы с допингом. Собственно, все эти достижения давно известны, и внутри страны о них говорилось не один десяток раз. Изменение состава учредителей и реформирование РУСАДА, вывод Московской антидопинговой лаборатории
Вряд ли в докладе Колобкова будут шокирующие новые подробности. Но важно, что наш новый министр, пожалуй, впервые получит возможность выступить перед столь представительной аудиторией. И многое тут будет зависеть не только от фактов, но и от его личной харизмы. Тем более что сразу после доклада последует круглый стол с участием самых непримиримых наших противников — главы комиссии спортсменов ВАДА Бекки Скотт и генерального директора Американского антидопингового агентства USADA Трэвиса Тайгерта.
Еще важнее круглого стола и даже доклада Колобкова обещает стать часть, посвященная обсуждению второй части доклада Макларена. Сам канадский профессор выступит с докладом «Последствия независимого расследования в России: какие уроки может извлечь антидопинговая общественность?» Понятно, что сейчас не в интересах Макларена ставить под вопрос
В целом есть ощущение, что ВАДА и Россия наконец близки к пониманию друг друга. Еще есть несколько «болевых» точек, вроде признания доклада Макларена или последних реформ РУСАДА, но стадия открытых военных действий, кажется, позади. В этом смысле симпозиум может подвести важную черту.
МОК МОЖЕТ ПРОМОЛЧАТЬ О РОССИИ
Само ВАДА сейчас тоже стоит на пороге важных реформ. Представители Международного олимпийского комитета не отступают от идеи забрать у агентства (как и у международных федераций) функции наложения санкций за допинговые нарушения, делегировав их Спортивному арбитражному суду в Лозанне. В итоге ВАДА превратится в контролера над национальными антидопинговыми агентствами (НАДО). Организация сможет разрабатывать критерии, поощрять информаторов и тому подобное, но лишится реальных рычагов наказания.
Устраивает ли такое развитие дел нынешних руководителей ВАДА — большой вопрос. И обсудить его с представителями ключевых НАДО, МОК и государственными деятелями можно будет как раз в Лозанне. Совсем не факт, что после симпозиума в деле реформирования ВАДА появится хоть
Для России уже даже не столь важно, в какую сторону качнется этот маятник. Наша судьба на данный момент гораздо больше зависит от МОК, которому предстоит принять решение по выступлению команды на ближайших Олимпийских играх в 2018 году. Буквально на следующий день после закрытия симпозиума в Лозанне в столице Игр, корейском Пхенчхане, стартует исполком МОК. Правда, конкретно на нем российская тема вряд ли будет во главе повестки дня.
Две комиссии МОК по расследованию допинговых случаев в России продолжают работу, и об итогах их деятельности вряд ли будет объявлено в ближайшие месяцы. Точно так же продолжается и перепроверка замороженных проб российских зимников с Игр 2014 и 2010 годов. А значит, на ближайшем исполкоме в олимпийской столице чиновники МОК сосредоточатся на практических аспектах подготовки к Играм, отложив российский вопрос в долгий ящик.
С одной стороны, это неплохо — наша страна получает возможность спокойно работать над выполнением «дорожной карты» и восстановлением статуса РУСАДА. С другой — не исключен вариант, при котором, как и накануне Рио, вопрос участия команды в Играх-2018 будет решаться в самый последний момент. Но будем надеяться, сомнительная история с экстренными решениями по допуску или недопуску отдельных россиян в Бразилию все же
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