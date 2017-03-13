ВАДА может завершить войну с Россией

Ежегодный симпозиум ВАДА, который обычно представляет собой не более чем сбор уважаемых людей для обсуждения насущных проблем, на этот раз будет проведен отнюдь не для галочки. Мировая борьба с допингом столкнулась с целым рядом вопросов, которые способны разрушить существующую систему. Не говоря уже о том, что целый блок симпозиума будет посвящен обсуждению российской темы и докладу Макларена.

КОЛОБКОВ ВЫСТУПИТ С ДОКЛАДОМ

Одним из первых на сцену в Лозанне поднимется наш министр спорта Павел Колобков. У Колобкова будет целых 15 минут, чтобы поведать присутствующим о достижениях России в сфере борьбы с допингом. Собственно, все эти достижения давно известны, и внутри страны о них говорилось не один десяток раз. Изменение состава учредителей и реформирование РУСАДА, вывод Московской антидопинговой лаборатории из-под контроля государства, введение уголовной ответственности за распространение допинговых препаратов, работа независимой общественной комиссии Виталия Смирнова и так далее….

Вряд ли в докладе Колобкова будут шокирующие новые подробности. Но важно, что наш новый министр, пожалуй, впервые получит возможность выступить перед столь представительной аудиторией. И многое тут будет зависеть не только от фактов, но и от его личной харизмы. Тем более что сразу после доклада последует круглый стол с участием самых непримиримых наших противников — главы комиссии спортсменов ВАДА Бекки Скотт и генерального директора Американского антидопингового агентства USADA Трэвиса Тайгерта. Каких-либо заметных решений по итогам таких обсуждений обычно не принимается. Но вот шанса пошуметь и дать СМИ несколько громких заголовков Тайгерт и компания точно не упустят.

Еще важнее круглого стола и даже доклада Колобкова обещает стать часть, посвященная обсуждению второй части доклада Макларена. Сам канадский профессор выступит с докладом «Последствия независимого расследования в России: какие уроки может извлечь антидопинговая общественность?» Понятно, что сейчас не в интересах Макларена ставить под вопрос какие-либо утверждения из своего доклада, пусть даже самые сомнительные. Но сама постановка темы его выступления внушает оптимизм. Профессор будет говорить об уроках для остального мира, тем самым соглашаясь, что проблема с допингом остро стоит не только в России. А это — один из ключевых наших аргументов, который, как мантру, повторяют все, от Колобкова до президента страны.

В целом есть ощущение, что ВАДА и Россия наконец близки к пониманию друг друга. Еще есть несколько «болевых» точек, вроде признания доклада Макларена или последних реформ РУСАДА, но стадия открытых военных действий, кажется, позади. В этом смысле симпозиум может подвести важную черту.

МОК МОЖЕТ ПРОМОЛЧАТЬ О РОССИИ

Само ВАДА сейчас тоже стоит на пороге важных реформ. Представители Международного олимпийского комитета не отступают от идеи забрать у агентства (как и у международных федераций) функции наложения санкций за допинговые нарушения, делегировав их Спортивному арбитражному суду в Лозанне. В итоге ВАДА превратится в контролера над национальными антидопинговыми агентствами (НАДО). Организация сможет разрабатывать критерии, поощрять информаторов и тому подобное, но лишится реальных рычагов наказания.

Устраивает ли такое развитие дел нынешних руководителей ВАДА — большой вопрос. И обсудить его с представителями ключевых НАДО, МОК и государственными деятелями можно будет как раз в Лозанне. Совсем не факт, что после симпозиума в деле реформирования ВАДА появится хоть какая-то конкретика. Но глобальное направление, быть или не быть ВАДА в его нынешнем виде, может быть выбрано.

Для России уже даже не столь важно, в какую сторону качнется этот маятник. Наша судьба на данный момент гораздо больше зависит от МОК, которому предстоит принять решение по выступлению команды на ближайших Олимпийских играх в 2018 году. Буквально на следующий день после закрытия симпозиума в Лозанне в столице Игр, корейском Пхенчхане, стартует исполком МОК. Правда, конкретно на нем российская тема вряд ли будет во главе повестки дня.

Две комиссии МОК по расследованию допинговых случаев в России продолжают работу, и об итогах их деятельности вряд ли будет объявлено в ближайшие месяцы. Точно так же продолжается и перепроверка замороженных проб российских зимников с Игр 2014 и 2010 годов. А значит, на ближайшем исполкоме в олимпийской столице чиновники МОК сосредоточатся на практических аспектах подготовки к Играм, отложив российский вопрос в долгий ящик.