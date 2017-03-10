Международная федерация флорбола дисквалифицировала российскую из-за долгов

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Решение было принято на центральном совете IFF. НФФР обещала погасить задолженность в начале марта, но позже сообщила, что не имеет средств для выплат.

Теперь российские команды не могут принимать участия в международных соревнованиях на клубном уровне и среди национальных команд. Также российские игроки не могут переходить в иностранные команды.

«IFF призывает Национальную федерацию флорбола России провести реорганизацию и вернуться в международную федерацию в качестве полноправного ее члена», — говорится в сообщении.

Дисквалификация вступила в силу с 6 марта.

Флорбол — хоккей в зале, играется в закрытых помещениях на твердом ровном полу пластиковым мячом, удары по которому наносятся специальной клюшкой.