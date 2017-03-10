Международная федерация флорбола дисквалифицировала российскую из-за долгов
МОСКВА, 10 марта. /ТАСС/. Международная федерация флорбола (IFF) приостановила членство Национальной федерации флорбола России (НФФР)
из-за долгов организации перед словацкой федерацией. Об этом сообщает пресс-служба IFF.
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Решение было принято на центральном совете IFF. НФФР обещала погасить задолженность в начале марта, но позже сообщила, что не имеет средств для выплат.
Теперь российские команды не могут принимать участия в международных соревнованиях на клубном уровне и среди национальных команд. Также российские игроки не могут переходить в иностранные команды.
«IFF призывает Национальную федерацию флорбола России провести реорганизацию и вернуться в международную федерацию в качестве полноправного ее члена», — говорится в сообщении.
Дисквалификация вступила в силу с 6 марта.
Флорбол — хоккей в зале, играется в закрытых помещениях на твердом ровном полу пластиковым мячом, удары по которому наносятся специальной клюшкой.
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