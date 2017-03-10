Сергей Косилов назначен заместителем министра спорта РФ
МОСКВА, 10 марта. /ТАСС/. Сергей Косилов назначен на пост заместителя министра спорта Российской Федерации. Соответствующее распоряжение размещено на официальном сайте правительства Российской Федерации.
«Назначить Косилова Сергея Васильевича заместителем министра спорта Российской Федерации», — говорится в распоряжении.
Министром спорта РФ является Павел Колобков. Помимо Косилова, должности заместителя министра спорта занимают Павел Новиков и Марина Томилова.
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