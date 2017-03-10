WADA недовольно избранием Исинбаевой на пост главы наблюдательного совета РУСАДА

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«Конечно это решение российских властей — назначать членов правления, но агентство передаст эту информацию в свой Независимый наблюдательный комитет, который даст этому факту свою оценку», — говорится в заявлении WADA.

А генеральный директор WADA Оливье Ниггли посетовал на то, что реформы антидопинговой системы в России идут не теми темпами, на которые рассчитывала организация.

Ранее Елена Исинбаева не раз подвергала жесткой критике деятельность WADA и санкции в отношении российских легкоатлетов.

Напомним, также Исинбаева является президентом благотворительного фонда, деятельность которого направлена на развитие массового, детского спорта и пропаганду здорового образа жизни, а также членом комиссии спортсменов Международного олимпийского комитета.