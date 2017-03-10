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10 марта 2017, 19:47 | Прочие | Советский спорт

WADA недовольно избранием Исинбаевой на пост главы наблюдательного совета РУСАДА

Всемирное антидопинговое агентство настороженно восприняло новое назначение двукратной олимпийской чемпионки Елены Исинбаевой.

Всемирное антидопинговое агентство настороженно восприняло новое назначение двукратной олимпийской чемпионки Елены Исинбаевой. Увеличить
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«Конечно это решение российских властей — назначать членов правления, но агентство передаст эту информацию в свой Независимый наблюдательный комитет, который даст этому факту свою оценку», — говорится в заявлении WADA.

А генеральный директор WADA Оливье Ниггли посетовал на то, что реформы антидопинговой системы в России идут не теми темпами, на которые рассчитывала организация.

Ранее Елена Исинбаева не раз подвергала жесткой критике деятельность WADA и санкции в отношении российских легкоатлетов.

Напомним, также Исинбаева является президентом благотворительного фонда, деятельность которого направлена на развитие массового, детского спорта и пропаганду здорового образа жизни, а также членом комиссии спортсменов Международного олимпийского комитета.
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