31 марта будут объявлены имена обладателей «Спортивного Оскара» Украины

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«Герои спортивного года» — это национальный «Спортивный Оскар», призванный определить и наградить лучших спортсменов, тренеров, команды и специалистов в спортивной отрасли страны.

Сегодня во время заседания Украинской Академии спорта о деталях и особенностях проведения нынешней церемонии сообщил президент Национального олимпийского комитета Сергей Бубка. Именно по его инициативе в 2007 году была создана Украинская Академия спорта, которую возглавляет призер Олимпийских игр по академической гребле Нина Уманец. В Академию вошли легендарные спортсмены, завершившие активную спортивную деятельность и оставили выдающийся след в олимпийской истории.

Основная цель Академии — популяризация спорта, распространение олимпийских идеалов. В течение года ее члены принимают активное участие в проведении разнообразных благотворительных и просветительских акциях НОКа, в частности на них возложено и определение победителей Всеукраинской церемонии «Герои спортивного года».

Перед «академиками» стоит непростой выбор — выбрать самых достойных. Год 2016-й был наполнен яркими моментами и победами на зимних Юношеских Олимпийских играх в швейцарском Лиллехаммере и летних Олимпийских и Паралимпийских играх в бразильском Рио-де-Жанейро, а также на чемпионатах мира и Европы по различным видам спорта.

Сергей Бубка напомнил процедуру избрания номинантов, которая проходит в три этапа.

Сначала экспертная комиссия специалистов Национального олимпийского комитета и Министерства молодежи и спорта провела детальный анализ выступлений наших спортсменов на главных спортивных стартах года, подготовив расширенный список претендентов по каждой из номинаций. После этого свое мнение высказали 252 ведущих представителя общенациональных и региональных масс-медиа со всей страны. По итогам всех журналистских анкет сформированы тройки претендентов, набравших наибольшее количество голосов.

Сегодня путем тайного голосования «академики» выберут победителей, а уже во время самой церемонии о них узнает вся страна.

К уже привычным номинациям в этом году вернулся «Народный выбор», где победителя выбирали болельщики и любители спорта. Свой выбор они могли сделать в течение 6—15 февраля на официальном сайте Национального олимпийского комитета Украины и в группах НОК Украины/Олимпийская команда в трех социальных сетях, отдав свой голос за «Лучшего спортсмена-2016» и «Лучшую спортсменку-2016».

Впервые «Спортивный Оскар» будут вручать в номинации «За преданность спорту». Претендентами являются лица, которые в течение всей жизни самоотверженно опекаются интересами украинского спорта, вносят значительный личный вклад в развитие и популяризацию олимпийского движения, чья активная социальная деятельность (в том числе и на волонтерских или меценатских началах) приносят ощутимую пользу украинскому спорту, создавая уникальные спортивные проекты, приумножая спортивное наследие, способствуя воспитанию молодого поколения на олимпийских идеалах и принципах.

Имена обладателей наград XI Всеукраинской церемонии «Герои спортивного года» станет известно уже совсем скоро.

Организаторами Церемонии выступают Национальный олимпийский комитет Украины и Министерство молодежи и спорта Украины.

В работе Академии также принимали участие Министр молодежи и спорта Украины Игорь Жданов и председатель Киевской городской государственной администрации Виталий Кличко, который сегодня был включен в состав Украинской академии спорта.