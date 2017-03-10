Шевченко и Кличко включены в состав Украинской Академии спорта

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Новыми членами Академии стали: один из лучших боксеров современности, многократный чемпион мира по боксу Виталий Кличко, выдающийся футболист Украины и мира, обладатель «Золотого мяча» как лучший игрок Европы, который ныне является главным тренером национальной сборной Украины по футболу Андрей Шевченко, и обладательница 18 наград Паралимпийских игр по лыжным гонкам и биатлону Елена Юрковская.

Напомним, Украинская Академия спорта была создана по инициативе Сергея Бубки в 2007 году. В состав Академии вошли легендарные спортсмены, завершившие активную спортивную деятельность и оставили выдающийся след в спортивной истории.

Основная цель Академии — популяризация спорта, распространение олимпийских идеалов. В течение года ее члены принимают активное участие в проведении разнообразных благотворительных и просветительских акциях НОКа, в частности на них возложено и определение победителей Всеукраинской церемонии «Герои спортивного года».