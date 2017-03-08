WADA создало группу экспертов для рассмотрения полного запрета кортикостероидов

О количественном составе группы не сообщается. Известно, что эксперты изучат медицинские условия, при которых допускается получение терапевтических исключений (TUE).

В настоящее время кортикостероиды запрещены в спорте, но могут использоваться атлетами в виде TUE для лечения травм и болезней. Сообщается, что в числе прочих под запрет может попасть триамцинолон. Именно этот препарат принимал пятикратный олимпийский чемпион британец Брэдли Уиггинс перед веломногодневкой «Тур де Франс» в 2012 году, а в 2011 и 2013 годах спортсмен получил TUE для приема триамцинолона перед «Джиро д’Италия».

«Это неудовлетворительная ситуация, и мы все с этим согласны, — сказал генеральный директор WADA Оливье Ниггли. — Мы создали специальную группу, чтобы попытаться найти лучшее решение. Мы надеемся, что исследование приведет нас к методам точного обнаружения способов употребления этих препаратов. Система, которую мы имеем на данный момент, не является хорошей. Только спортсмены, которые “честны” о том, что они делают, попадаются, в противном случае всегда можно сказать, что ты использовал крем, и тебе сойдет это с рук».