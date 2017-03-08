Когда женщины побеждают мужчин в спорте

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Теннис.

Самый, пожалуй, известный пример противостояния мужчины и женщины в спорте — это поединок знаменитой теннисистки Билли Джин Кинг против Бобби Риггса в 1973 году, который так и назывался Battle of the Sexes («Битва полов»).

Один из сильнейших мастеров ракетки середины века, Риггс завершил карьеру в 1951 году. А в свои 55 лет он бросил дерзкий вызов, заявив, что в этом возрасте сможет обыграть любую из лучших действующих теннисисток планеты.

Отвечать за свои слова его сначала попыталась заставить тогдашняя первая ракетка планеты Маргарет Корт, однако ей это не удалось. И тогда в бой вступила Кинг, которой и сопутствовала удача: в сентябре 1973-го она переиграла Риггса, причем во всех трех сетах — 6:4, 6:3, 6:3.

На самом деле, данный пример, пусть и весьма популярен, но адекватным не является: Риггс был на 26 лет старше своей соперницы и, по слухам, после победы в первой подобной «битве полов» (счет был 6:2, 6:1) сделал ставку на свое поражение в новой.

Конный спорт.

Нидерландская спортсменка Анки ван Грюнсвен, выступающая в выездке, где мужчины и женщины соревнуются в рамках одного зачета, наверное, и не знает точного количества своих побед над представителями сильного пола.

Рекордсмена страны по количеству завоеванных наград на Олимпийских игр приняла участие в семи подряд подобных турнирах, завоевав подряд три золота в индивидуальном первенстве (2000, 2004 и 2008 годы).

Кроме того, на счету спортсменки, с 12 лет занимающейся выездкой, личное серебро Игр-1996, а также пять командных серебряных наград и одна бронзовая.

В 2004 году ван Грюнсвен завоевала свое первое олимпийское золото, будучи беременной от своего тренера Шефа Янссена и родив через несколько месяцев. Пара поженилась в Лас-Вегасе в конце 2005-го, а перед следующей победой на Олимпиаде спортсменка вслед за мальчиком родила и девочку.

Автоспорт.

Американка Даника Патрик и в настоящий момент является действующей спортсменкой, участвующей в гоночных сериях наравне с мужчинами. 34-летняя автогонщица, выступающая в североамериканских сериях кольцевых гонок, а последнее время не блистает, но ее имя уже вписано в историю автоспорта.

В 2008 году она стала первой в истории женщиной-победительницей гонки серии IndyCar, заняв первое место в Японии.

Ни до ни после Даника, которая выступает еще и в серии NASCAR, не смогла повторить это достижение, хотя на ее счету были и быстрейшие круги в гонках и выигранные поул-позишн.

Мотоспорт.

В то время как вся страна во время последнего марафонского ралли «Дакар» наблюдала за тем, сколько же в итоге КАМАЗов финишируют в призах и будет ли первым квадроциклист Сергей Карякин, в зачете мотоциклистов с соперниками-мужчинами сражалась хрупкая девушка Анастасия Нифонтова.

Ее участие в соревнованиях до последнего момента было под большим вопросом из-за отравившего жизнь многим российским спортсменам мельдония, что сорвало спортсменке подготовку к дебютному и самому серьезному из всех испытанию.

И тем не менее, марафонскую дистанцию по бездорожью и высокогорью Нифонтова прошла всю — от старта до финиша, опередив добрую половину конкурентов мужчин: 75-е место из 145.

При этом российская спортсменка вела свой блог по ходу соревнований, и о том, каким для нее оказался дебютный «Дакар», вы можете услышать, что называется, из первых уст.

Хоккей.

Одной из самых известных побед женщин над мужчинами в спорте является достижение хоккеистки Манон Реом. Хотя в прямом смысле победой назвать то, что сделала канадка, игравшая в амплуа голкипера, нельзя, уже сам факт ее участия в матче Национальной хоккейной лиги — торжество женского духа в спорте.

Все началось с того, что одна из величайших хоккеисток в мировой истории в 1991 году подписала контракт с клубом юниорской лиги Квебека QMJHL «Труа-Ривьер Дрэйверс».

И хотя она была третьим вратарем команды, она стала первой женщиной, сыгравшей в системе Канадской хоккейной лиги.

На одном из матчей «Труа-Ривьер» присутствовал генеральный менеджер заявлявшейся со следующего сезона в НХЛ «Тампа-Бэй Лайтнинг» легендарный Фил Эспозито, и ему приглянулась игра голкипера, причем он не знал, что ворота защищает девушка.

В итоге Реом была приглашена в тренировочный лагерь «Лайтнинг» и в 1992 году провела период в выставочном матче против «Сент-Луис Блюз», отразив 7 из 9 бросков по своим воротам.

После этого Реом был предложен профессиональный контракт, и она стала первой и единственной до сих пор женщиной, имевшей соглашение с клубом сильнейшей хоккейной лиги мира. За пять лет она приняла участие более чем в 20-ти матчах фарм-клубов «Тампы» и еще один раз выходила на лед в рамках выставочной игры во время предсезонки первой команды.

Шахматы.

Нельзя обойти вниманием сильнейшую шахматистку в истории Юдит Полгар из Венгрии. В отличие от своих сестер, Сьюзен и Софии, Юдит сразу приняла решение играть в мужских турнирах, что не запрещено регламентом. В 15 лет она стала самым молодым гроссмейстером на тот момент, превзойдя чемпиона мира Роберта Фишера всего на один месяц.

За свою карьеру Полгар побеждала сильнейших шахматистов мира: Гарри Каспарова, Анатолия Карпова, Вишванатана Ананда и Магнуса Карлсена.

Она одержала несколько побед на представительных международных турнирах, а также становилась чемпионкой Венгрии среду мужчин. Ее наивысший рейтинг составил 2735 очков, что позволил ей подняться на восьмое место среди мужчин.