8 женщин, изменивших мир спорта

Билли Джин КИНГ, теннис.

Нет, одна из самых знаменитых песен Майкла Джексона, несмотря на название, вовсе не о Билли Джин Кинг, но этот факт нисколько не умаляет величия теннисистки. Она 12 раз выигрывала турниры «Большого шлема», а мировую славу получила благодаря одной-единственной игре — против мужчины. В 1973 году Кинг сразилась с 55-летним Бобби Риггсом, который неоднократно говорил о низком уровне женского тенниса. Уровень Билли Джин оказался достаточным, чтобы победить Риггса в трех сетах. 40 миллионов телезрителей в прямом эфире увидели триумф девушки в «Битве полов» — одна из тех ярких историй, которые так любит Америка. Именно после этого матча теннис ворвался в топ самых популярных видов спорта в США и в мире. В том же 1973 году Кинг основала WTA.

Мария-Тереза ДЕ ФИЛИППИС, «Формула-1».

Всего пять женщин участвовали в «королевских гонках». Последняя из них — Джована Амати в 1982 году. А первой представительницей прекрасного пола за рулем болида стала итальянская аристократка Мария-Тереза де Филиппис. С деньгами в знатном семействе было все в порядке — девушка водила машину чуть ли не с детских лет. Однажды она поспорила с братьями, что может гонять не хуже мужчин. Спор был убедительно выигран — в 1954 году де Филиппис стала второй на чемпионате Италии по кольцевым гонкам, а в 1958-м вышла на старт «Гран-при Монако». Пройти квалификацию одного из сложнейших этапов «Формулы» не удалось, хотя итальянка сумела проехать быстрее самого Берни Экклстоуна. В следующей гонке де Филиппис не только добралась до старта, но еще и финишировала в десятке лучших.

Карьера первой девушки в «Формуле-1» продолжалась всего год. В августе 1959-го накануне «Гран-при Германии» трагически погиб гонщик Жан Бера, близкий друг де Филиппис. Под впечатлением от случившегося она решила уйти из «королевских гонок».

Юдит ПОЛГАР, шахматы.

Младшая дочь Ласло Полгара ближе всех сестер приблизилась к заветной мечте отца — мировой шахматной короне. Бить мужчин на клетчатом поле Юдит Полгар начала задолго до совершеннолетия. В 15 лет 4 месяца и 28 дней она выполнила норму необходимую для получения звания гроссмейстера. Так пал возрастной рекорд самого Бобби Фишера — он в свое время стал гроссмейстером на месяц позже.

В 1991 году Полгар-младшая стала первой девушкой, выигравшей чемпионат Венгрии. Была у нее и своя «Битва полов» — в 17 лет Юдит одолела Анатолия Карпова в матче по быстрым шахматам. Позже ее «жертвами» становились Гарри Каспаров, Вишванатан Ананд и Магнус Карлсен.

Наталья РАГОЗИНА, бокс.

Девушки выходили на ринг в боксерских перчатках задолго до того, как Наталья Рагозина появилась на свет, однако именно она перевернула наше представление о женской разновидности этого вида спорта. Непобедимая чемпионка доказала: для того, чтобы побеждать на ринге, вовсе не обязательно быть брутальной бой-бабой. Рагозиной удалось совместить съемки для глянцевых журналов с добыванием чемпионских поясов и нокаутирующими ударами.

Серена УИЛЬЯМС, теннис.

Если Билли Джин Кинг сделала теннис женским видом спорта, то Уильямс потихоньку делает его все более атлетичным. Манера игры американки заставляет думать, что девушки запросто могли бы дать бой на корте соперникам из ATP. И ведь у Серены и ее сестры Винус был такой опыт! Правда, в отличие от Кинг, победившей Риггса, опыт — отрицательный. Обе Уильямс синхронно уступили Карстену Браашу, немецкому теннисисту из третьей сотни. Но это было очень давно — в 1998 году. Кажется, сейчас у сестер больше шансов на успех в новой «Битве полов».

Манон РЕОМ, хоккей.

Первый сезон «Тампы» в НХЛ стал историческим не только для клуба, но и для… женского хоккея. Осенью 1992 года в тренировочном лагере «Молнии» наравне со всеми работала девушка-вратарь — Манон Реом. По легенде бесстрашная канадка попала на сборы случайно — кто-то прислал генменеджеру клуба Филу Эспозито кассету с записью матча юниорского клуба «Труа-Ривьер Дрэверс». Ему приглянулся вратарь — он даже не знал, что вызывает в тренировочный лагерь девушку. А когда узнал, ни капли не смутился — дебютантам НХЛ лишняя реклама была очень кстати. Реом пропустила уже на 112 секунде первого контрольного матча — щелчок молодого Брендана Шенахана был убийственным. Однако затем она взяла себя в руки и отразила 7 бросков.

Реом стала первой женщиной, которая подписала контракт с клубом НХЛ, но сыграть в лучшей лиге мира так и не удалось. Ее отправили в фарм-клуб «Тампы» — «Атланта Найтс» из ИХЛ. За пять лет девушка-вратарь провела 24 матча за мужские команды разных лиг.

Нелли ВЬЕННО, футбол.

Любой, кто смотрел Лигу чемпионов на рубеже веков, наверняка помнит эту невысокую француженку. Нелли Вьенно стала первой женщиной, попавшей в бригаду судей на матч главного клубного турнира Европы. В ноябре 1999 года она обслуживала игру «Мельде» — «Реал» в качестве помощника арбитра. Три года спустя Вьенно работала на финале Кубка Франции на «Стад де Франс», а потом была признана лучшим ассистентом судьи в своей стране.

Весной 2006 года француженка вплотную приблизилась к невероятному — она попала в список арбитров, претендующих на участие в ЧМ-2006. Увы, поработать в Германии не удалось — подвели плохие результаты спринтерского теста. Тем не менее, именно Вьенно, регулярно мелькавшая на телеэкранах во время еврокубковых игр, открыла женщинам-судьям доступ к главным турнирам мужского футбола.

Маргарита ЛУИ-ДРЕЙФУС, футбол.