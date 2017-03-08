Я всё решу сама. Самые влиятельные женщины российского спорта

Спорт сделал этих женщин известными на весь мир. Они могут с лёгкостью творить историю, вершить судьбы и принимать решения, которые оказывают влияние не только на российский, но и на мировой спорт. Но сегодня 8 марта, и они прежде всего — женщины, а не тренеры, политики, бизнесмены и чемпионки. «Чемпионат» поздравляет их с праздником и искренне желает всего наилучшего в жизни.

Татьяна Навка

Наверное, не нужно долго объяснять, почему олимпийская чемпионка Турина в танцах на льду является одной из самых влиятельных в российском спорте. Только своё влияние она не просто не афиширует, но старается вообще никак не показывать. Но можно не сомневаться — если понадобится его употребить, то это будет сделано. Пока Татьяна сосредоточена на проекте «Ледниковый период» и на посещении показов модных коллекций.

Мария Шарапова

О самой титулованной теннисистке России после дисквалификации за мельдоний немного стали забывать, а раньше не было ни одного дня, чтобы про неё не публиковали новость. Но Шарапова вернётся на корт уже в конце апреля, а вынужденный отпуск провела в своё удовольствие — занималась бизнесом, посещала церемонию вручения «Оскара», путешествовала. Она в любом случае самая успешная российская спортсменка в плане раскрутки. Даже своё отстранение Мария сумела обратить в свою пользу, а уж возвращение сделает событием номер 1 в мире тенниса.

Татьяна Тарасова

Легендарный тренер по фигурному катанию совсем недавно отпраздновала свой юбилей. Поздравления по этому случаю Татьяна Анатольевна получила от первых лиц государства — не каждый удостаивается такой чести. Тарасова сейчас в основном занимается не тренерской работой, а комментаторской. Через телевидение именно она объясняет обычным болельщикам, которые смотрят на Евгению Медведеву или Анну Погорилую по большим праздникам, что происходит в фигурном катании. Объясняет именно то и именно так, как считает нужным.

Светлана Журова

Олимпийская чемпионка Турина в беге на коньках уже давно сосредоточилась на политической деятельности. В Госдуме VII созыва она является первым заместителем председателя Комитета по международным делам. Но от спорта никуда не отошла. Журова возглавляет попечительский совет фонда «Спорт и достоинство» и является заместителем председателя общества «Динамо». Журова не боится делать громкие заявления, но её слова всегда предельно продуманны, эмоций в них нет.

Светлана Хоркина

Двукратная олимпийская чемпионка, одна из самых красивых девушек в истории спортивной гимнастики Светлана Хоркина сейчас — первый заместитель начальника ЦСКА. Подполковник запаса, она руководит огромной махиной армейского спорта, который всегда был образцом для всех остальных. Хоркина помимо своей работы в ЦСКА много занимается общественной деятельностью. От политики она пока отошла после работы в Госдуме V созыва, но если захочет вернуться — всегда вернётся.

Елена Вяльбе

Президент Федерации лыжных гонок России, главный тренер национальной сборной сейчас на коне — на только что завершившемся чемпионате мира в Лахти её команда завоевала шесть медалей — два золота и четыре серебра. И это при том, что шестерых наших спортсменов отстранили от соревнований. Выступление на Олимпиаде в Сочи тоже получилось успешным. Без санкции Вяльбе в нашей национальной сборной ничего не делается. Иногда решения трёхкратной олимпийской чемпионки кажутся абсурдными или слишком жёсткими, но она отвечает за результаты, а эти результаты выше, чем в том же биатлоне.

Тина Канделаки

С момента своего назначения на пост генерального продюсера холдинга «Матч ТВ» Тина Канделаки стала одним из самых влиятельных людей в нашем спорте. «Матч» — федеральный и общедоступный телеканал, который смотрят в каждой семье. А его политику определяет именно Тинатин Гивиевна. Можно относиться к её работе по-разному, но мы же не работу оцениваем, а влияние, а оно очень значительно.

Елена Исинбаева

Двукратная олимпийская чемпионка, рекордсменка мира в прыжках с шестом в прошлом году не поехала в Рио-де-Жанейро, как и все российские легкоатлеты, за исключением Дарьи Клишиной, и завершила спортивную карьеру. Но сразу начала карьеру спортивного чиновника. Исинбаева стала членом комиссии МОК, членом исполкома ОКР, возглавила Наблюдательный совет РУСАДА (который вновь был переформатирован, но Исинбаева, скорее всего, вновь его возглавит). Елена Исинбаева за прошлый год отметилась таким количеством громких высказываний, что этого хватит на несколько лет. В нынешнем году она гораздо более аккуратна в словах — количество должностей обязывает. Именно Исинбаева зажгла огонь Всемирных зимних Военных игр, которые прошли в Сочи и для нашего спортивного руководства стали главным событием года.

Алина Кабаева

Глава «Национальной Медиа Группы» — одного из крупнейших медиахолдингов России, председатель совета директоров ЗАО «Спорт-экспресс» всегда была в числе самых влиятельных женщин российского спорта. Она вошла в высший совет «Единой России» ещё до своего триумфа на Олимпиаде в Афинах, была депутатом Госдумы двух созывов, но сейчас сосредоточилась на бизнесе и общественной деятельности.