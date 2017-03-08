Я всё решу сама. Самые влиятельные женщины российского спорта
Елена Исинбаева, Мария Шарапова, Татьяна Тарасова — кто ещё входит в топ-10 самых влиятельных женщин российского спорта? И почему они?
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Видимо, что-то случилось...
К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку.
Спорт сделал этих женщин известными на весь мир. Они могут с лёгкостью творить историю, вершить судьбы и принимать решения, которые оказывают влияние не только на российский, но и на мировой спорт. Но сегодня 8 марта, и они прежде всего — женщины, а не тренеры, политики, бизнесмены и чемпионки. «Чемпионат» поздравляет их с праздником и искренне желает всего наилучшего в жизни.
Татьяна Навка
Наверное, не нужно долго объяснять, почему олимпийская чемпионка Турина в танцах на льду является одной из самых влиятельных в российском спорте. Только своё влияние она не просто не афиширует, но старается вообще никак не показывать. Но можно не сомневаться — если понадобится его употребить, то это будет сделано. Пока Татьяна сосредоточена на проекте «Ледниковый период» и на посещении показов модных коллекций.
Мария Шарапова
О самой титулованной теннисистке России после дисквалификации за мельдоний немного стали забывать, а раньше не было ни одного дня, чтобы про неё не публиковали новость. Но Шарапова вернётся на корт уже в конце апреля, а вынужденный отпуск провела в своё удовольствие — занималась бизнесом, посещала церемонию вручения «Оскара», путешествовала. Она в любом случае самая успешная российская спортсменка в плане раскрутки. Даже своё отстранение Мария сумела обратить в свою пользу, а уж возвращение сделает событием номер 1 в мире тенниса.
Татьяна Тарасова
Легендарный тренер по фигурному катанию совсем недавно отпраздновала свой юбилей. Поздравления по этому случаю Татьяна Анатольевна получила от первых лиц государства — не каждый удостаивается такой чести. Тарасова сейчас в основном занимается не тренерской работой, а комментаторской. Через телевидение именно она объясняет обычным болельщикам, которые смотрят на Евгению Медведеву или Анну Погорилую по большим праздникам, что происходит в фигурном катании. Объясняет именно то и именно так, как считает нужным.
Светлана Журова
Олимпийская чемпионка Турина в беге на коньках уже давно сосредоточилась на политической деятельности. В Госдуме VII созыва она является первым заместителем председателя Комитета по международным делам. Но от спорта никуда не отошла. Журова возглавляет попечительский совет фонда «Спорт и достоинство» и является заместителем председателя общества «Динамо». Журова не боится делать громкие заявления, но её слова всегда предельно продуманны, эмоций в них нет.
Светлана Хоркина
Двукратная олимпийская чемпионка, одна из самых красивых девушек в истории спортивной гимнастики Светлана Хоркина сейчас — первый заместитель начальника ЦСКА. Подполковник запаса, она руководит огромной махиной армейского спорта, который всегда был образцом для всех остальных. Хоркина помимо своей работы в ЦСКА много занимается общественной деятельностью. От политики она пока отошла после работы в Госдуме V созыва, но если захочет вернуться — всегда вернётся.
Елена Вяльбе
Президент Федерации лыжных гонок России, главный тренер национальной сборной сейчас на коне — на только что завершившемся чемпионате мира в Лахти её команда завоевала шесть медалей — два золота и четыре серебра. И это при том, что шестерых наших спортсменов отстранили от соревнований. Выступление на Олимпиаде в Сочи тоже получилось успешным. Без санкции Вяльбе в нашей национальной сборной ничего не делается. Иногда решения трёхкратной олимпийской чемпионки кажутся абсурдными или слишком жёсткими, но она отвечает за результаты, а эти результаты выше, чем в том же биатлоне.
Тина Канделаки
С момента своего назначения на пост генерального продюсера холдинга «Матч ТВ» Тина Канделаки стала одним из самых влиятельных людей в нашем спорте. «Матч» — федеральный и общедоступный телеканал, который смотрят в каждой семье. А его политику определяет именно Тинатин Гивиевна. Можно относиться к её работе
Елена Исинбаева
Двукратная олимпийская чемпионка, рекордсменка мира в прыжках с шестом в прошлом году не поехала в
Алина Кабаева
Глава «Национальной Медиа Группы» — одного из крупнейших медиахолдингов России, председатель совета директоров ЗАО «Спорт-экспресс» всегда была в числе самых влиятельных женщин российского спорта. Она вошла в высший совет «Единой России» ещё до своего триумфа на Олимпиаде в Афинах, была депутатом Госдумы двух созывов, но сейчас сосредоточилась на бизнесе и общественной деятельности.
Ирина Винер-Усманова
Самая влиятельная женщина в нашем спорте — глава Федерации художественной гимнастики России, главный тренер национальной сборной, супруга главного благотворителя российского спорта Ирина
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