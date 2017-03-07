В Актау построен самый крупный в регионе дворец спорта
В Актау завершено строительство самого крупного спортивного объекта Мангистауской области — дворца спорта «Мангистау Арена». Площадь здания — 10 тысяч 300 квадратных метров. Дворец спорта расположен на территории 2,5 гектара и рассчитан на тренировки по более 20 видам спорта, передает корреспондент МИА «Казинформ».
|
Видимо, что-то случилось...
К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку.
Объект построен на средства
«Дворец спорта имеет 5 залов. Самый большой из них, площадью 14 тысяч квадратных метров, предназначен для легкой атлетики. Имеется беговая дорожка, территория для метания гранат. Есть большой зал для проведения чемпионатов различного уровня, вплоть до международного, 70 на 50 метров, с большим зрительным залом на 540 посадочных мест. В этом зале, предназначенном для игровых видов спорта (мини-футбол, баскетбол, волейбол, большой теннис), можно одновременно установить два поля и вести тренировки или бои. Есть средний зал для единоборств, 36 на 24 метра (для карате, бокса,
Также во дворце имеется небольшой бассейн с хамамом и сауной, на втором этаже -буфет, спортивные магазины. Одновременно здесь могут тренироваться около 200 спортсменов, за день 1500 спортсменов.
Строительство дворца спорта началось в Актау в 2014 году. Заказчиком объекта выступило «Мангистау Курылыс Инвест», подрядчиком — ТОО «Нурсат».
|
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter