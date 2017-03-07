В Актау построен самый крупный в регионе дворец спорта

Объект построен на средства компании-оператора Кашаганского проекта, выделившей 3 млрд 300 млн тенге. Из бюджета на его строительство средства не выделялись. Отделочные работы дворца завершены, он полностью готов к эксплуатации, официальная церемония сдачи объекта в эксплуатацию намечена на ближайшее время.



«Дворец спорта имеет 5 залов. Самый большой из них, площадью 14 тысяч квадратных метров, предназначен для легкой атлетики. Имеется беговая дорожка, территория для метания гранат. Есть большой зал для проведения чемпионатов различного уровня, вплоть до международного, 70 на 50 метров, с большим зрительным залом на 540 посадочных мест. В этом зале, предназначенном для игровых видов спорта (мини-футбол, баскетбол, волейбол, большой теннис), можно одновременно установить два поля и вести тренировки или бои. Есть средний зал для единоборств, 36 на 24 метра (для карате, бокса, греко-римской борьбы, вольной борьбы, таэквондо, дзюдо, казахша-курес и др.). Есть один зал для единоборств, он небольшой: 20 на 20 метров. Также во дворце имеется специальный тренажерный зал для фитнесса (20 на 18 метров) и тренажерный зал для тяжелой атлетики. При каждом зале есть отдельные душевые, мужские и женские, тренерские кабинеты», — рассказал руководитель КГУ «Мангистау Арена» Зейнулла Онайбаев.



Также во дворце имеется небольшой бассейн с хамамом и сауной, на втором этаже -буфет, спортивные магазины. Одновременно здесь могут тренироваться около 200 спортсменов, за день 1500 спортсменов.



Строительство дворца спорта началось в Актау в 2014 году. Заказчиком объекта выступило «Мангистау Курылыс Инвест», подрядчиком — ТОО «Нурсат».