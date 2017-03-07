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7 марта 2017, 14:00 | Прочие | БЕЛТА

Совмин уточнил порядок оплаты труда работников клубов по игровым видам спорта

7 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Правительство уточнило порядок регулирования оплаты труда работников клубов по игровым видам спорта. Соответствующее решение закреплено в постановлении Совмина № 178 от 3 марта, сообщили БЕЛТА в пресс-службе белорусского правительства.

Документ вносит изменения и дополнения в постановление Совета Министров № 383 от 16 мая 2013 года «О некоторых вопросах регулирования оплаты труда работников клубов по игровым видам спорта, получающих поддержку».

В частности, с учетом положений указа № 519, уточняющих возможности направления средств поддержки на выплату заработной платы в клубах по игровым видам спорта, исключены размеры повышений тарифных ставок (окладов) спортсменов-инструкторов, стажеров спортсменов-инструкторов клубов по игровым видам спорта, играющих не в высшей лиге (в хоккее с шайбой — не в экстралиге) чемпионата Беларуси или чемпионатов, розыгрышей кубков других государств.

Право давать разъяснения по применению постановления предоставлено Министерству спорта и туризма.

Документ вступает в силу после официального опубликования.

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