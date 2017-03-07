Совмин уточнил порядок оплаты труда работников клубов по игровым видам спорта
7 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Правительство уточнило порядок регулирования оплаты труда работников клубов по игровым видам спорта. Соответствующее решение закреплено в постановлении Совмина № 178 от 3 марта, сообщили БЕЛТА в
пресс-службе белорусского правительства.
Документ вносит изменения и дополнения в постановление Совета Министров № 383 от 16 мая 2013 года «О некоторых вопросах регулирования оплаты труда работников клубов по игровым видам спорта, получающих поддержку».
В частности, с учетом положений указа № 519, уточняющих возможности направления средств поддержки на выплату заработной платы в клубах по игровым видам спорта, исключены размеры повышений тарифных ставок (окладов)
Право давать разъяснения по применению постановления предоставлено Министерству спорта и туризма.
Документ вступает в силу после официального опубликования.
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