Совмин уточнил порядок оплаты труда работников клубов по игровым видам спорта

Документ вносит изменения и дополнения в постановление Совета Министров № 383 от 16 мая 2013 года «О некоторых вопросах регулирования оплаты труда работников клубов по игровым видам спорта, получающих поддержку».

В частности, с учетом положений указа № 519, уточняющих возможности направления средств поддержки на выплату заработной платы в клубах по игровым видам спорта, исключены размеры повышений тарифных ставок (окладов) спортсменов-инструкторов, стажеров спортсменов-инструкторов клубов по игровым видам спорта, играющих не в высшей лиге (в хоккее с шайбой — не в экстралиге) чемпионата Беларуси или чемпионатов, розыгрышей кубков других государств.

Право давать разъяснения по применению постановления предоставлено Министерству спорта и туризма.

Документ вступает в силу после официального опубликования.