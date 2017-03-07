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7 марта 2017, 11:18 | Прочие | ТАСС

Уникальный спортивный портал запустили в Татарстане

КАЗАНЬ, 7 марта. /ТАСС/. Новый спортивный портал запустили во вторник власти Татарстана. По словам министра по делам молодежи и спорту республики Владимира Леонова, это будет первый подобный портал в России.

«Это флагманский проект. Таких порталов в России, к сожалению, не существует. Три месяца на тестовый режим. Затем необходимо будет сделать апгрейд (обновить), с точки зрения удобства для потребителей», — сказал Леонов.

На новом ресурсе Sport.tatar.ru представлена информация о спортивных секциях, школах, которые работают на территории всего Татарстана. Всего к порталу подключены 270 спортивных объектов. Задача сайта — создание единой базы данных объектов, внедрение общественного контроля, повышение информационной доступности.

По словам министра информатизации и связи Татарстана Романа Шайхутдинова, стоимость разработки проекта — около 5 млн рублей. Данная система интегрирована с уже действующим порталом электронного образования edu.tatar.ru — на нем работают более 1 млн пользователей. Спортивный сайт, в том числе, будет инструментом для формирования статистической отчетности по наполняемости, посещаемости спортивных объектов региона.
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