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6 марта 2017, 22:23 | Прочие | Р-Спорт

Затраты WADA на расследование ситуации с допингом в спорте РФ достигли $3,7 млн

МОСКВА, 6 мар — Р-Спорт. Суммарные затраты Всемирного антидопингового агентства (WADA) на расследование ситуации с допингом в российском спорте достигли 3,7 миллиона долларов, сообщается на официальном сайте WADA.

Суммарные затраты Всемирного антидопингового агентства (<span class=error>WADA</span>) на расследование ситуации с допингом в российском спорте достигли 37 миллиона долларов сообщается на официальном сайте <span class=error>WADA</span>. Увеличить
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В октябре 2016 года генеральный директор WADA Оливье Ниггли заявлял, что организация затратила на расследование допинговой ситуации в российском спорте более 2,5 миллиона долларов и нуждается в увеличении бюджета.

Как отмечается на сайте агентства, в сумму 3,7 млн долларов входят затраты на работу комиссии Ричарда Паунда, которая занималась расследованием вопросов употребления допинга в российской легкой атлетике, и независимой комиссии WADA под руководством Ричарда Макларена, подготовившей две части доклада о допинге в российском спорте.

В ноябре 2016 года глава финансового и административного комитета WADA Франческо Риччи Битти заявил, что организация отказалась принять финансовую помощь от России в размере 300 тысяч долларов. Тогда же сообщалось, что годовой бюджет WADA, который составляет 30 миллионов долларов, в 2017 году будет увеличен на 5%.

Доклад Паунда был обнародован в ноябре 2015 года. Две части доклада Макларена, комиссия которого начала работу после майского интервью экс-главы московской антидопинговой лаборатории Григория Родченкова в New York Times, были опубликованы в июне и декабре 2016 года.

Ранее генеральный директор МОК Кристоф Де Кеппер сообщил, что WADA признало, что во многих случаях представленных в отчете Макларена доказательств может быть недостаточно, чтобы доказать вину российских спортсменов в нарушении антидопинговых правил.
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