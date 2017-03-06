Затраты WADA на расследование ситуации с допингом в спорте РФ достигли $3,7 млн

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В октябре 2016 года генеральный директор WADA Оливье Ниггли заявлял, что организация затратила на расследование допинговой ситуации в российском спорте более 2,5 миллиона долларов и нуждается в увеличении бюджета.

Как отмечается на сайте агентства, в сумму 3,7 млн долларов входят затраты на работу комиссии Ричарда Паунда, которая занималась расследованием вопросов употребления допинга в российской легкой атлетике, и независимой комиссии WADA под руководством Ричарда Макларена, подготовившей две части доклада о допинге в российском спорте.

В ноябре 2016 года глава финансового и административного комитета WADA Франческо Риччи Битти заявил, что организация отказалась принять финансовую помощь от России в размере 300 тысяч долларов. Тогда же сообщалось, что годовой бюджет WADA, который составляет 30 миллионов долларов, в 2017 году будет увеличен на 5%.

Доклад Паунда был обнародован в ноябре 2015 года. Две части доклада Макларена, комиссия которого начала работу после майского интервью экс-главы московской антидопинговой лаборатории Григория Родченкова в New York Times, были опубликованы в июне и декабре 2016 года.

Ранее генеральный директор МОК Кристоф Де Кеппер сообщил, что WADA признало, что во многих случаях представленных в отчете Макларена доказательств может быть недостаточно, чтобы доказать вину российских спортсменов в нарушении антидопинговых правил.