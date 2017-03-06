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6 марта 2017, 21:43 | Прочие | Чемпионат.com

Колобков выступит с докладом на конгрессе ВАДА

Павел Колобков посетит конгресс ВАДА, который состоится 13 марта. Министр спорта РФ выступит с 15-минутным докладом о том, как Россия проводит кампанию по борьбе с допингом.

На днях президент РФ Владимир Путин призвал прислушаться к требованиям ВАДА и отверг существование государственной системы поддержки допинга. Бывший глава ВАДА, член Международного олимпийского комитета Ричард Паунд назвал это заявление шагом вперёд в борьбе с допингом в России. Он отметил, что «теперь нужно наблюдать, какие действия будут предприняты в стране».
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МОСКВА, 6 мар — Р-Спорт. Суммарные затраты Всемирного антидопингового агентства (WADA) на расследование ситуации с допингом в российском спорте достигли 3,7 миллиона долларов, сообщается на официальном сайте WADA.
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