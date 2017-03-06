Колобков выступит с докладом на конгрессе ВАДА
Павел Колобков посетит конгресс ВАДА, который состоится 13 марта. Министр спорта РФ выступит с 15-минутным докладом о том, как Россия проводит кампанию по борьбе с допингом.
На днях президент РФ Владимир Путин призвал прислушаться к требованиям ВАДА и отверг существование государственной системы поддержки допинга. Бывший глава ВАДА, член Международного олимпийского комитета Ричард Паунд назвал это заявление шагом вперёд в борьбе с допингом в России. Он отметил, что «теперь нужно наблюдать, какие действия будут предприняты в стране».
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