Колобков выступит с докладом на конгрессе ВАДА

На днях президент РФ Владимир Путин призвал прислушаться к требованиям ВАДА и отверг существование государственной системы поддержки допинга. Бывший глава ВАДА, член Международного олимпийского комитета Ричард Паунд назвал это заявление шагом вперёд в борьбе с допингом в России. Он отметил, что «теперь нужно наблюдать, какие действия будут предприняты в стране».