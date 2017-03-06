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https://sport.mail.ru/news/others/28990394/
6 марта 2017, 19:39 | Прочие | «Газета.Ру»

WADA получило от Польши $50 тыс

Всемирное антидопинговое агентство (WADA) получило от Польши дополнительные $50 тыс., которые будут пущены на усовершенствование работы системы сбора допинг-проб и проведение расследований.

Всемирное антидопинговое агентство (<span class=error>WADA</span>) получило от Польши дополнительные 50 тыс. Увеличить
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«В ноябре 2015 года WADA просило правительства государств пожертвовать деньги в специальный фонд расследований, и мы благодарны Польше за отклик. Пожертвование, отражающее стремление Польши к сотрудничеству, пойдет на улучшение работы WADA и на более тщательно проводимые расследования», — цитирует главу агентства Крэйга Риди официальный сайт организации.

Ранее сообщалось, что США внесут более $2 млн в годовой бюджет WADA.
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