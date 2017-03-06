WADA получило от Польши $50 тыс

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«В ноябре 2015 года WADA просило правительства государств пожертвовать деньги в специальный фонд расследований, и мы благодарны Польше за отклик. Пожертвование, отражающее стремление Польши к сотрудничеству, пойдет на улучшение работы WADA и на более тщательно проводимые расследования», — цитирует главу агентства Крэйга Риди официальный сайт организации.

Ранее сообщалось, что США внесут более $2 млн в годовой бюджет WADA.