WADA получило от Польши $50 тыс
Всемирное антидопинговое агентство (WADA) получило от Польши дополнительные $50 тыс., которые будут пущены на усовершенствование работы системы сбора
допинг-проб и проведение расследований.
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«В ноябре 2015 года WADA просило правительства государств пожертвовать деньги в специальный фонд расследований, и мы благодарны Польше за отклик. Пожертвование, отражающее стремление Польши к сотрудничеству, пойдет на улучшение работы WADA и на более тщательно проводимые расследования», — цитирует главу агентства Крэйга Риди официальный сайт организации.
Ранее сообщалось, что США внесут более $2 млн в годовой бюджет WADA.
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