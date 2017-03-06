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https://sport.mail.ru/news/others/28984803/
6 марта 2017, 13:15 | Прочие | СуперОмск

Омский боец Шлеменко открывает авторскую школу в Новосибирске

Филиал Школы единоборств «Шторм» Александра Шлеменко заработает уже в эту субботу, 11 марта. Он будет аналогичен школе в Омске.

Напомним, основная школа открылась в 2015 году в Центре единоборств на ул. Вавилова.

В помещении площадью более 500 кв. метров расположились вместительный зал, раздевалки и душевые. В зале есть восьмиугольник, зоны для кросс-фита, функционального тренинга, ковер, тренажеры и дорогостоящий татами мирового уровня. В школе занимаются спортсмены самого разного уровня.

Еще один филиал открылся позднее по ул. 70 лет Октября.

Как рассказал сам спортсмен, площадь новосибирской школы будет примерно такой же, как в Омске, оборудование тоже не будет уступать.

«Наша цель — чтобы все было одинаково, и обучение, и оборудование соответствовало уровню школы», — отметил спортсмен.
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