Омский боец Шлеменко открывает авторскую школу в Новосибирске
Филиал Школы единоборств «Шторм» Александра Шлеменко заработает уже в эту субботу, 11 марта. Он будет аналогичен школе в Омске.
Напомним, основная школа открылась в 2015 году в Центре единоборств на ул. Вавилова.
В помещении площадью более 500 кв. метров расположились вместительный зал, раздевалки и душевые. В зале есть восьмиугольник, зоны для
Еще один филиал открылся позднее по ул. 70 лет Октября.
Как рассказал сам спортсмен, площадь новосибирской школы будет примерно такой же, как в Омске, оборудование тоже не будет уступать.
«Наша цель — чтобы все было одинаково, и обучение, и оборудование соответствовало уровню школы», — отметил спортсмен.
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