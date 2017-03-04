Спонсорские контракты наших клубов часто называют вынужденными: райисполком очень попросил, предприятие вошло в положение, реклама на матчах не нужна и не окупится, но надо помочь. Да, такое бывает. Но все ли рыночно за границей?



Мой любимый пример — гандбольный «Сьюдад-Реаль». Одно время — лучший клуб мира. Пятикратный чемпион Испании, победитель Лиги чемпионов с поистине грандиозным составом (частью которого, кстати, был и наш Сергей Рутенко).



Клуб жил припеваючи и казался образцом гандбольного хозяйствования в Испании. Узнаваем, титулован, полон звезд. Казалось бы, для любого инвестора это лакомый кусок.



Оказалось, нет. Не для любого. Стоило главному спонсору попасть в глубочайший кризис, как оказалось, что никакой рыночной стоимости у «Сьюдад-Реаля» нет даже близко. Клуб сделал круг с шапкой в протянутой руке и не нашел много желающих с ним связываться.



Единственным, кто заинтересовался судьбой некогда лучшего клуба Испании, оказался футбольный «Атлетико». Но и он скоро понял: это не для нас. В итоге недавний победитель Лиги чемпионов просто исчез. Несмотря на болельщиков, раскрученный медийный образ и прочие атрибуты суперклуба. Похоже на гандбольное минское «Динамо», только в европейском гранд-масштабе.



Не стоит думать, что это исключительные проблемы «Сьюдад-Реаля». Непотопляемость гандбольной «Барселоны» почти в такой же мере зависит от футбольного старшего брата, который готов платить за убыточные с финансовой точки зрения сезоны (а они у гандбольной «блауграны» еще как случаются).



«Киль» работает на гораздо более стабильном и большом рынке. Но насколько он защищен от этого сценария? Официальные цифры сезона-2011/12 ужасают. «Зебры», выигравшие чемпионат (без единого потерянного очка) и Кубок Германии, а также Лигу чемпионов, в итоге вышли только в микроскопический «плюс» годового баланса — 25 тысяч евро. Предшествующий этому сезон без побед оформился в полмиллиона евро убытков. При этом основная часть бюджета идет на зарплаты игроков — это не бизнес, а классическая спортивная рулетка.



В футболе таких историй тоже хватает. Казалось, контракты рыночные, оказалось — нет. «Парма», например. Кризис главного спонсора — и оказывается, что кроме него, команда мало кому нужна. Чемпионский «Блэкберн», быстро затем пошедший ко дну — оказывается, это был не рынок, а одна большая страсть мистера Уокера. Оба банкротства «Портсмута» — деньги есть, клуб гремит, выигрывает трофей, покупает Нванкво Кану, играет в еврокубках… Нет, совсем скоро он никому не нужен. Уход из «Лестера» тайцев немедленно покажет: рыночных денег там было мало. И не скоро они появятся в клубе вновь.



Конечно, есть еще одна разница: за границей люди банкуют на свои, а не на государственные. Но и там господдержка спорта — обычное дело. Взять бюджет последнего гандбольного чемпионата мира во Франции. Доля спонсоров и партнеров в нем — 2 млн. евро. То есть 6,5% бюджета соревнования. Помощь государства и местных властей составила 8 млн. евро.



При всей главности рынка сумму спонсорства он формирует не всегда. Особенно если мы выйдем за пределы футбола. А это — уйма всяких видов. Вроде как и нужных, и популярных, и с традициями, но все-таки зачастую не имеющих возможности платить по собственным счетам собственными деньгами.