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3 марта 2017, 13:01 | Прочие | Om1.ru

Омич Шлеменко проведет бой с Полом Брэдли

Оба спортсмена настроены на победу.

Сегодня в ночь на 4 марта Александр «Шторм» Шлеменко проведет бой в рамках турнира М-1 Challenge в Москве с американцем Полом Брэдли. Он пройдет в Москве. Оба соперника перед поединком уверены в своей победе. Шлеменко отметил, что американец является серьезным противником.

— Чувствую себя отлично, я готов к бою, — цитирует Брэдли «Спорт-Экспресс».

В свою очередь, Александр Шлеменко срдеи слабых сторон противника назвал плохую работу ногами и слабые приемы в партере. Тем не менее, соперник у российского бойца серьезный.

Сам омский боец смешанных единоборств говорит, что приготовил сюрпризы для Брэдли и знает, как можно остановить его прессинг.
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