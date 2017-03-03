Омич Шлеменко проведет бой с Полом Брэдли

Сегодня в ночь на 4 марта Александр «Шторм» Шлеменко проведет бой в рамках турнира М-1 Challenge в Москве с американцем Полом Брэдли. Он пройдет в Москве. Оба соперника перед поединком уверены в своей победе. Шлеменко отметил, что американец является серьезным противником.

— Чувствую себя отлично, я готов к бою, — цитирует Брэдли «Спорт-Экспресс».

В свою очередь, Александр Шлеменко срдеи слабых сторон противника назвал плохую работу ногами и слабые приемы в партере. Тем не менее, соперник у российского бойца серьезный.

Сам омский боец смешанных единоборств говорит, что приготовил сюрпризы для Брэдли и знает, как можно остановить его прессинг.