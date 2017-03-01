Ниггли: РУСАДА должно доказать свою независимость от внешних вмешательств

«В ноябре 2015 года ВАДА создало дорожную карту по приведению Российского антидопингового агентства в соответствие кодексу ВАДА. РУСАДА должно доказать, что его работа является действительно независимой от внешних вмешательств и эффективной в плане защиты прав чистых спортсменов как в России, так и во всём мире.



Как только РУСАДА сможет успешно продемонстрировать, что обрело независимость, российский спорт восстановит свой имидж в глазах чистых спортсменов и всех заинтересованных сторон», — приводит слова Ниггли официальный сайт ВАДА.