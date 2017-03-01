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1 марта 2017, 20:58 | Прочие | Р-Спорт

WADA воодушевлено прогрессом России в борьбе с допингом после заявления Путина

МОСКВА, 1 мар — Р-Спорт. Всемирное антидопинговое агентство (WADA) воодушевлено прогрессом России в борьбе с допингом после речи президента РФ Владимира Путина, призвавшего прислушаться к результатам расследования независимой комиссии WADA под руководством Ричарда Макларена, сообщается на официальном сайте агентства.

Всемирное антидопинговое агентство (<span class=error>WADA</span>) воодушевлено прогрессом России в борьбе с допингом после речи президента РФ Владимира Путина призвавшего прислушаться к результатам расследования независимой комиссии <span class=error>WADA</span> под руководством Ричарда <span class=error>Макларена</span> сообщается на официальном сайте агентства. Увеличить
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В среду президент РФ Владимир Путин заявил, что российская «система контроля за неприменением допинга не сработала, и это наша вина, нужно об этом сказать прямо и это признать».

«WADA воодушевлено этим знаком прогресса на самом высоком политическом уровне в России. Это публичное признание президентом России Владимиром Путиным, что их “антидопинговая система не сработала”, является важным шагом в правильном направлении», — заявил глава WADA Крэйг Риди.
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