WADA воодушевлено прогрессом России в борьбе с допингом после заявления Путина

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В среду президент РФ Владимир Путин заявил, что российская «система контроля за неприменением допинга не сработала, и это наша вина, нужно об этом сказать прямо и это признать».

«WADA воодушевлено этим знаком прогресса на самом высоком политическом уровне в России. Это публичное признание президентом России Владимиром Путиным, что их “антидопинговая система не сработала”, является важным шагом в правильном направлении», — заявил глава WADA Крэйг Риди.